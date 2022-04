WWDC 2022 : la conférence développeur Apple annoncée pour le 6 juin 2022

Aux cours des dernières années, Apple a tenu une conférence développeur annuelle durant le mois de juin. Ce mardi 5 avril, la firme à la pomme a finalement précise que cet évènement durera du 6 au 10 juin pour l’année 2022. Encore une fois 100 % en ligne, l’évènement dévoilera notamment les nouvelles versions des systèmes d’exploitation pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch, soit iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 et watchOS 9. De nouveaux ordinateurs pourraient aussi être annoncés par l’entreprise américaine.

La WWDC approche à grands pas. Bonne nouvelle, Apple vient de communiquer à proposer de sa conférence développeur annuelle. Via un billet de blog, la firme à la pomme explique ainsi que l’évènement, nommé « Call to code », soit l’ « Appel à coder » en français, prendra place du 6 au 10 juin 2022. À cause de la pandémie de Covid-19, tout se passera une nouvelle fois 100 % en ligne pour cette année. Le lancement de la WWDC débutera bien évidemment par une keynote. Sans grande surprise, Appel explique que la WWDC 2022 lui permettra de présenter « les dernières innovations d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS », soit la future mise à jour pour les iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple TV.

Même si l’évènement se déroulera 100 % en ligne, la firme à la pomme organise une journée spéciale pour les développeurs et les étudiants à l’Apple Park le 6 juin afin de leur permettre de regarder la keynote de lancement. Ces derniers peuvent ainsi s’inscrire en ligne afin d’avoir la chance de profiter d’un fauteuil dans le Steve Jobs Theater de l’Apple Park. Pour les sessions et autres ateliers à destinations des développeurs, tout se passera une nouvelle en ligne.

Outre la partie logicielle de ses produits, Apple pourrait aussi venir présenter un ou plusieurs nouveaux produits durant la WWDC 2022. En première ligne de mire, nous pensons au Mac Pro, qui avait déjà été teasé durant la keynote de février d’Apple. John Ternus, patron de l’ingénierie matérielle chez Apple, avait en effet souligné que sa présentation serait pour un autre jour et viendrait terminer la transition de la gamme de Mac vers les puces Apple Silicon M1.