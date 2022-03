Apple confirme l’arrivée d’un Mac Pro avec puce M1

Alors que le Mac Studio est venu décupler les performances des ordinateurs Apple grâce à la puce M1 Ultra, Apple ne semble pas en avoir fini côté puissance. En effet, la firme à la pomme n’a pas hésité à titiller les professionnels hier lors de sa conférence de présentation en annonçant verbalement qu’un Mac Pro serait présenté « un autre jour« . Cela permettrait ainsi à l’entreprise de terminer sa transition des puces Intel vers ses puces Apple Silicon (M1, M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra).

Encore plus de puissance avec une nouvelle puce M1 pour le Mac Pro

La keynote Peek Performance de ce mardi 8 mars 2022 est venu faire grimper les performances des Mac une nouvelle fois. Après les puces M1 sur le MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini et l’iMac, mais aussi la M1 Pro et M1 Max sur les MacBook Pro 2021, Apple est en effet venu annoncer la M1 Ultra. Embarquée directement sur le tout nouveau Mac Studio, cette nouvelle version offre tout simplement des performances deux fois supérieures à la M1 Max étant donné qu’elle embarque deux puces M1 Max.

Cependant, Apple n’en aurait pas fini et souhaiterait offrir encore plus de performances aux professionnels. En effet, la firme à la pomme a encore un modèle à faire transitionner vers les puces M1 : le Mac Pro. Lors de la conférence d’hier, John Ternus, patron de l’ingénierie matérielle chez Apple, est d’ailleurs venu dire un petit mot à ce sujet entre deux phrases sur les Mac Studio et Studio Display : « ces produits […] rejoignent le reste de notre incroyable gamme Mac avec Apple Silicon rendant notre transition presque complète avec juste un seul produit de plus à ajouter : Mac Pro. Mais ça, c’est pour un autre jour ».

Il reste maintenant deux évènements pour voir arriver cet ordinateur de bureau avec puce M1 survitaminée cette année : la WWDC 2022 ou l’une des keynotes de fin d’année. Il se pourrait ainsi que nous voyons arriver le Mac Pro en juin lors de la conférence développeur où Apple annonce toutes ses nouveautés logicielles (macOS, iOS, iPadOS, watchOS…) ou courant septembre, voire octobre (comme elle a pu le faire pour les MacBook Pro 2021). De son côté, l’analyste Ming-Chi Kuo prédisait récemment l’arrivée d’un Mac Pro en 2023.