Apple lancerait un iMac Pro et un Mac Pro en 2023

Les projets d’Apple continuent de se préciser quelques heures avant la prochaine keynote. Ming-Chi Kuo vient en effet de préciser la feuille de route d’Apple autour de ses ordinateurs de bureau. L’analyste de chez TF International Securities a en effet souligné l’arrivée d’un Mac mini plus puissant et d’un nouvel écran externe pour 2022 ; ou encore un iMac Pro et Mac Pro pour 2023.

Les Mac pour 2022 et 2023 selon Ming-Chi Kuo

Durant la semaine dernière, Ming-Chi Kuo s’est illustré sur Twitter, une première pour l’analyste généralement habitué à partager les projets d’Apple via des notes aux investisseurs. Dans l’un de ses premiers tweets, l’informateur a débuté sur le réseau social à l’oiseau bleu en dévoilant la fiche technique de l’iPhone SE 5G, prévu pour la conférence du 8 mars 2022 d’Apple. Ce dimanche, il est venu dévoiler ses prédictions autour des prochains ordinateurs de bureau Apple via un nouveau tweet.

Pour commencer, Ming-Chi Kuo a souligné l’arrivée d’un Mac mini plus puissant et d’un écran externe de 27 pouces sans technologie mini-LED pour 2022. À la vue des précédentes rumeurs, une puce M1 Pro ou M1 Max pourrait être de la partie pour ce Mac miniature. Un lancement ce mardi lors de l’événement Peek Performance d’Apple semble possible, tout comme l’écran externe. Pour 2023, deux ordinateurs de bureau seraient au programme : l’iMac Pro et le Mac Pro. Ces modèles à destination des professionnels devraient ainsi tout miser sur la performance.

L’iMac Pro serait une alternative plus puissante à l’iMac de 2021 et avec une dalle plus grande (27 pouces), possiblement avec la technologie mini-LED. Ming-Chi Kuo va cependant à l’encontre des récentes annonces de Ross Young. Ce dernier supputait l’arrivée de ce modèle plutôt en 2022, lors de la WWDC de juin. Pour le Mac Pro, ce modèle viendrait enfin clore le plan de transition des puces Intel à Apple Silicon de la firme à la pomme. Si ces deux produits Pro arrivaient bel et bien en 2023, Apple aurait échoué sa transition de deux ans (novembre 2020 – novembre 2022) de quelques mois.

