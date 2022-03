Apple prépare le Mac Studio, un mix entre le Mac mini et le Mac Pro

Les Mac de cette année 2022 continuent de faire parler d’eux. Alors que nous nous attendons à un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme pour la conférence du 8 mars 2022, le site 9to5Mac vient de mentionner la possible arrivée d’un nouveau produit : le Mac Studio. Avec ce nouvel appareil, Apple envisagerait de proposer un compromis se plaçant entre le Mac mini et le Mac Pro. L’objectif serait ainsi de proposer plus de puissance qu’un Mac Mini, mais dans un format plus compact qu’un Mac Pro.

Un Mac intermédiaire entre le Mac mini et le Mac Pro chez Apple

Pour rappel, Apple s’est donné deux ans pour transitionner sa gamme de Mac sous processeurs Intel vers des modèles équipés des puces Apple Silicon (M1, M1 Pro, M1 Max…). Alors que l’échéance s’approche à grands pas (fin 2022), la firme américaine serait prête à innover avec une nouvelle gamme de produits. En effet, 9to5Google vient de faire référence à une référence supplémentaire chez la firme à la pomme : le Mac Studio.

En se basant sur ses sources, le site explique que le Mac Studio serait « principalement basé sur le Mac mini, mais avec un matériel beaucoup plus puissant. » Dans les détails, nous apprenons que deux versions de cet ordinateur fixe seraient en cours de développement. La première viendrait profiter de la M1 Max, introduite avec les MacBook Pro 2021 ; et la seconde aurait droit à une puce encore plus puissante. En interne, ce nouveau produit aurait le nom de code J375.

Étant donné que nous sommes qu’à la première rumeur autour du Mac Studio en tant que telle, 9to5Mac précise que le nom pourrait très bien changé d’ici sa commercialisation. Il est aussi souligné par le site que le nom de ce modèle de Mac se rapproche beaucoup d’un autre produit en cours de développement : un nouvel écran externe du nom d’Apple Studio Display. De ce fait, la firme américaine pourrait annoncer « les deux produits comme une combinaison parfaite pour le travail professionnel.«

Pour rappel, l’idée d’un Mac Pro plus petit avec une puce Apple Silicon a déjà fait parler. En effet, Mark Gurman, célèbre journaliste de chez Bloomberg spécialisé sur les projets d’Apple, avait déjà fait mention que ce type de produit était en cours de développement chez Apple. On apprenait d’ailleurs que la puce embarquée dans ce produit aurait droit à un processeur 40 cœurs ainsi qu’un circuit graphique de 128 cœurs. Le Mac Studio pourrait ainsi correspondre à ce Mac Pro réinventé à la sauce Mac mini.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Apple prépare sept nouveaux Mac pour l’année 2022 !