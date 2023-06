Apple Vision Pro : plongez dans l’ère époustouflante de l’informatique spatiale !

Apple vient de dévoiler l’Apple Vision Pro, son premier ordinateur spatial révolutionnaire offrant une expérience utilisateur en trois dimensions. Ce dispositif unique permet d’intégrer le contenu numérique au monde réel tout en restant connecté à notre entourage.

Une nouvelle ère pour l’informatique

L’Apple Vision Pro est équipé d’un système d’affichage ultra-haute résolution de 23 millions de pixels, fonctionnant grâce au visionOS, le premier système d’exploitation spatial au monde. Cette innovation permet de créer un espace illimité pour les applications, au-delà des frontières d’un écran classique. Tim Cook, le PDG d’Apple, a déclaré que l’Apple Vision Pro marque le début d’une nouvelle ère pour l’informatique, comparable à l’arrivée du Mac et de l’iPhone.

Un concentré de technologies

L’Apple Vision Pro intègre une interface en trois dimensions contrôlée par les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur grâce au système d’exploitation visionOS. L’appareil offre une performance de calcul phénoménale et peut fonctionner toute une journée lorsqu’il est branché ou jusqu’à deux heures avec sa batterie externe haute performance.

L’affichage repose sur la technologie micro-OLED, offrant une large gamme de couleurs et une plage dynamique étendue. Le système Audio spatial avancé crée l’illusion que les sons viennent de l’environnement autour de l’utilisateur. Quant au système hautes performances de suivi des yeux, il repose sur des caméras haute vitesse et un anneau de LED, pour une interaction réactive et intuitive.

Confidentialité et sécurité au cœur du dispositif

Apple a placé la confidentialité et la sécurité au centre de l’Apple Vision Pro avec le système Optic ID qui sécurise l’authentification grâce à l’analyse de l’iris de l’utilisateur. Les données Optic ID sont entièrement chiffrées et ne sont pas stockées sur les serveurs Apple.

Un design travaillé

Le dispositif se compose d’une pièce unique de verre formée en 3D, laminée et polie, et d’un châssis en alliage d’aluminium sur mesure. Le système modulaire permet une adaptation aux différents types de visages. L’Apple Vision Pro est proposé avec un cache anti-lumière en textile souple et une bande élastique pour un ajustement parfait et un grand confort.

Compatibilité étendue pour les applications

Les utilisateurs pourront profiter d’un nouvel App Store dédié à l’Apple Vision Pro, avec des applications et contenus des développeurs, ainsi que des centaines de milliers d’applications iPhone et iPad compatibles avec le nouveau mode d’interaction de Vision Pro.

L’Apple Vision Pro sera disponible au début de l’année prochaine à partir de 3 499 dollars, sur apple.com et dans les Apple Store aux États-Unis, et dans davantage de pays par la suite. Alors, êtes-vous prêt à entrer dans l’ère de l’informatique spatiale ? N’hésitez pas à partager vos impressions et attentes sur cette nouveauté révolutionnaire.