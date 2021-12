Xiaomi : la Redmi Watch 2 Lite et le Redmi Smart Band Pro sont disponibles en France

Pour cette fin d’année, Xiaomi souhaite vous garder en forme. Pour cela, la firme chinoise vient d’annoncer le lancement de deux nouveaux produits à prix très attractifs : la montre connectée Redmi Watch 2 Lite ainsi que le bracelet connecté Redmi Smart Band Pro. À noter, ces appareils sont d’ores et déjà disponibles sur Amazon ou sur la boutique Xiaomi officielle. Ils peuvent ainsi être une très bonne idée de cadeau de Noël à mettre sous le sapin.

Les nouveaux objets connectés Xiaomi pour rester en forme

Commençons les présentations, la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite profite tout d’abord d’une dalle de 1,55 pouce. Cela permet ainsi d’offrir une expérience confortable pour visualiser les différentes informations de santé ou notifications sur la montre connectée, mais aussi personnalisable grâce à 100 cadrans colorés différents. Pour l’exercice, sachez que 100 modes d’exercices sont disponibles, dont « 17 modes professionnels et plus de 90 modes étendus pour toutes les activités intérieures et extérieures« , explique Xiaomi dans son communiqué.

Côté santé, la montre peut suivre la fréquence cardiaque, le taux d’oxygénation du sang (SpO2), le sommeil et le niveau de stress ; ou permettre de se relaxer. On retrouve ensuite un GPS, une résistance à l’eau 5 ATM ainsi qu’une autonomie de 10 jours pour ce produit. Réelle successeur à la Mi Watch Lite, la Xiaomi Redmi Watch Lite est d’ores et déjà disponible au prix de 69,99 € sur Amazon ou sur le site officiel de Xiaomi (mi.com).

Le bracelet connecté Xiaomi Redmi Smart Band Pro est de son côté plus abordable avec un prix de 49,99 €. L’offre de lancement permet d’ailleurs de l’avoir à 39,99 € durant le mois de décembre. Disponible sur Amazon et mi.com, le produit profite d’un écran AMOLED de 1,47 pouce, 110 modes sportifs, les mêmes capteurs que la Redmi Watch 2 Lite, 14 jours d’autonomie (20 jours en mode économie d’énergie ainsi qu’une résistance à l’eau 5 ATM.

