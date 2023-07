TEST – Balance Withings Body Smart : Un suivi de santé complet et abordable

À l’ère de la technologie et de la connectivité, Withings, une marque réputée pour ses produits innovants dans le domaine de la santé et du bien-être, présente sa toute dernière création : la balance Body Smart. Cette balance connectée est la plus récente dans la gamme de balances intelligentes de Withings.

Fonctionnalités et technologie embarquée par la balance

La Body Smart de Withings, balance la plus populaire de la marque embarque désormais une nouvelle technologie « Precision Technology ».

Cette nouvelle technologie est commune aux modèle de balance Body Smart, la Body Comp et la Body Scan. Elle offre un suivi précis de la composition corporelle grâce à son système de bio-impédance multifréquentielle avancée. Cela lui permet de fournir des mesures détaillées de votre poids à 50g près, de votre pourcentage de graisse corporelle, de votre masse musculaire, de votre masse osseuse et même de votre taux de rétention d’eau.

Ces informations permettent d’avoir une vision plus complète de votre condition physique et de suivre vos progrès au fil du temps. Ce suivi est d’autant plus facilité par l’application Withings, qui accompagne la balance Body Smart.

L’application joue un rôle essentiel dans l’exploitation de ses fonctionnalités. Elle permet de les synchroniser, de les visualiser sous forme de graphiques et de suivre votre évolution.

De plus, l’application est compatible avec le service de santé Withings+. Service lancé récemment dans le but d’améliorer l’accompagnement des utilisateurs.

Nouveau mode « Yeux fermés » et modes de mesure

Cependant, ce qui distingue vraiment cette balance connectée, c’est son nouveau mode innovant appelé « Yeux fermés ». Grâce à ce mode, l’utilisateur peut suivre son poids via l’application Withings, mais sans qu’il soit directement affiché à l’écran.

L’application aide donc l’utilisateur à améliorer sa santé sans qu’il se sente complexé par les chiffres de son poids. À la place, l’application lui fournira des messages d’encouragement ainsi que des informations utiles telles que le nombre de pas effectués, la qualité de l’air et la météo. Withings entend ici renforcer son positionnement tant que partenaire virtuel de santé. Et ce d’autant plus que le constructeur offre un accompagnement quotidien à ses utilisateurs

En outre, la Body Smart reconnait automatiquement ses utilisateurs. Elle peut identifier jusqu’à huit utilisateurs différents. Ceci facilite le suivi individuel des membres de la famille ou des colocataires. Chaque utilisateur peut alors créer un profil personnel dans l’application, ce qui garantit la confidentialité de ses données.

Enfin la balance propose plusieurs mode de mesure personnalisant un peu plus encore l’expérience utilisateur. On compte, en plus du mode « Yeux fermés » les modes, Athlète, et Pesée simple.

Esthétique et conception de la balance

La Body Smart se distingue aussi par son design élégant et sobre. Elle s’intègre harmonieusement dans n’importe quelle salle de bains. Sa surface en verre trempé lui confère à la fois un aspect moderne et une solidité accrue.

Par ailleurs, son grand écran LCD rétroéclairé garantit une lisibilité optimale, même dans des conditions de faible luminosité. La balance est également dotée de pieds antidérapants, assurant une stabilité lors de son utilisation et qui n’abimeront pas le revêtement de votre sol.

Il s’agit d’autant de points forts parmi lesquels on comptait déjà le suivi précis de la composition corporelle, un design élégant, une utilisation intuitive et des fonctionnalités avancée. Ce eu égard au rapport qualité-prix de la balance Body Smart proposée à moins de 100 euros.

Quel est notre avis sur la Balance Withings Body Smart ?

Son rapport qualité-prix au regard de sa polyvalence présente donc la balance Body Smart de Withings comme une option solide sur le marché des balances connectées et encore plus des assistants de santé personnels. Après plus d’un mois d’utilisation, elle s’est parfaitement intégré à notre routine quotidienne et sportive et nous ne pouvons que la recommander eu égard à ses technologies qui se rendent rapidement indispensables.