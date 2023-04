Withing annonce la Body Smart, une nouvelle balance connectée de haute voltige

Withings est de retour avec un nouveau produit : la Body Smart. Cette balance connectée vient proposer moult données autour de sa composition corporelle, dans un prix contenu à 100 euros. Nous retrouvons aussi un mode supplémentaire, permettant de se peser sans voir son poids.

En début de semaine, Withings a annoncé la Body Smart, une balance connectée proposant diverses mesures de santé. Deux fois moins cher que la Body Comp, ce nouveau produit est d’ores et déjà commercialisé à un prix de 99,95 euros. La fiche technique est bien évidemment plus légère, mais offre tout de même un bon nombre de données.

Pour commencer, la balance connectée affiche sans grande surprise le poids et la composition corporelle de l’utilisateur. Nous retrouvons aussi la mesure de la fréquence cardiaque et de la graisse viscérale. Withings promet aussi qu’une mise à jour arrivant en mai apportera aussi l’âge métabolique, le taux métabolique de basse et le mode grossesse. La Body Smart offre une analyse d’impédance bioélectrique multifréquentielle (BIA) ; tout en garantissant des mesures de poids précises à 50 g près et des données de santé fiables.

Nous avons aussi droit à une nouveauté exclusive pour cette balance connectée Withings : le mode Yeux fermés, permettant de ne pas afficher son poids sur l’écran. Le suivi se fait ainsi uniquement via l’application pour smartphones. La marque décomplexe encore plus le processus de mesure du poids, avec aussi des messages d’encouragements et diverses informations (pas, qualité de l’air, météo…).

Pour finir, la Withings Body Smart est déclinée en deux coloris (noir et blanc, propose une autonomie allant jusqu’à 18 mois (avec des piles AAA) et supporte jusqu’à huit profils d’utilisateurs.

