Apple : deux heures d’autonomie pour le premier casque de réalité mixte

De nouvelles informations sont arrivées autour du casque de réalité mixte d’Apple. Un récent rapport de Mark Gurman a en effet apporté quelques détails supplémentaires, notamment au niveau de la connectique, du transfert de données ; de la batterie ; et de l’autonomie. Voici un rapide récapitulatif autour de ce dispositif attendu pour la WWDC 2023.

Après avoir partagé les applications prévues pour le casque de réalité mixte d’Apple, Mark Gurman est de retour avec des informations supplémentaires autour de ce dispositif.

Dans sa dernière newsletter Power On, le journaliste de chez Bloomberg nous assomme en effet avec des détails inédits à ce sujet. Pour commencer, nous apprenons que le casque de réalité mixte profitera de deux ports. Le premier serait tout simplement en USB-C, et permettrait aux utilisateurs de transférer des données sur l’appareil.

Le plus intéressant se veut plus intéressant, étant donné qu’il s’agira d’un port magnétique circulaire permettant de fixer facilement la batterie au casque d’Apple. Nécessaire au fonctionnement du dispositif, la batterie s’apparenterait à la solution MagSafe pour iPhone, en tout cas au niveau de la taille et de la forme.

Pour rappel, la batterie ne va pas se fixer directement sur le casque. En effet, Mark Gurman précise que le port d’alimentation permettrait de fixer le câble relié à la batterie au casque. Pour éviter qu’il se détache, l’utilisateur devra le verrouiller en le tournant vers la droite sur le port.

À noter, la batterie ne pourrait pas être séparée du câble. L’informateur précise au passage qu’elle ferait la taille d’un iPhone, mais en plus épais. Pour la recharger, il suffirait de la connecter en USB-C à un chargeur ou un MacBook par exemple. Pour information, la batterie permettrait de profiter d’une autonomie de deux heures sur le casque de réalité mixte d’Apple.

Face à cette durée d’utilisation, il n’est pas étonnant d’entendre Mark Gurman souligner qu’il sera possible d’acheter d’autres batteries séparément afin de profiter d’une expérience plus longue avec ce nouveau dispositif.

