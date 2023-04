Pixel Fold : voici toute la fiche technique, l’offre de lancement et le prix du smartphone pliable Google

La conférence de lancement de la Google I/O 2023 apporte une grosse nouveauté chez Google : le Pixel Fold. Avec ce modèle, la firme de Mountain View rentre sur le marché des smartphones pliables. En attendant, une ultime fuite est venue mettre fin au suspens. Nous y apprenons en effet la fiche technique, l’alléchante offre de lancement et le prix de l’appareil.

Jon Prosser est de retour pour parler du Pixel Fold. Dans une nouvelle vidéo, le leaker et Youtubeur vient tout nous révéler autour du premier smartphone pliable de Google. Avant d’entrer dans les détails de la fiche technique, l’informateur réaffirme des éléments partagés la semaine dernière : les dates de précommande et de sortie, mais aussi le prix du Pixel Fold.

La commercialisation serait ainsi prévue pour le 27 juin 2023, avec un prix de départ de 1 799 dollars. Nous apprenons maintenant que ce modèle aurait 256 Go de stockage interne et se déclinerait en blanc et en noir. Le Pixel Fold de 512 Go serait quant à lui uniquement proposé en noir pour la somme de 1 919 dollars. Information supplémentaire : Google offrirait une Pixel Watch aux personnes précommandant le smartphone pliable.

Outre la présence de la puce Tensor G2 des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, le Pixel Fold disposerait de 12 Go de RAM LPDDR5 et le stockage interne serait en UFS 3.1. Jon Prosser confirme ensuite le dernier rapport de la CNBC, qui prédisait notamment le poids du smartphone pliable : 283 grammes. Nous apprenons aussi qu’en mode plié, ce modèle mesurera 139,7 x 78,74 x 12,7 mm.

Au niveau de l’affichage, tout est révélé : un écran pliable OLED de 7,6 pouces avec une définition de 2 208 x 1 840 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un format 6:5 et 380 ppp ; et un écran externe OLED de 5,8 pouces FHD+ (2 092 x 1 080 pixels), 17.4:9, 120 Hz et 408 ppp.

Pour finir, Jon Prosser parle de la partie photo du Pixel Fold. Nous apprenons ainsi la présence d’un module arrière avec capteur principal de 48 Mpx (ouverture f/1.7) ; d’un téléobjectif de 10,8 Mpx (f/3.05) avec zoom optique x5 et numérique 20 ; et d’un ultra grand-angle de 10,8 Mpx (f/2.2 et champs de vision 121,1°). Pour les caméras selfie, celle de l’écran principal serait de 8 Mpx (f/2.0), contre 9,6 Mpx (f/2.2) pour l’écran externe.