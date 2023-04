Pixel Fold : de nouveaux détails sur le smartphone pliable Google (résistance à l’eau, poids, autonomie et prix)

Le smartphone pliable de Google n’aura bientôt plus aucun secret. Avant l’annonce du Pixel Fold, les fuites d’informations viennent en effet préciser de plus en plus d’éléments de sa fiche technique. Un récent rapport de CNBC nous dévoile d’ailleurs sa résistance à l’eau, son poids, son autonomie ou encore son prix.

Après avoir eu droit aux dates de précommande et de sortie du premier smartphone pliable Google, de nouveaux détails sont venus préciser la fiche technique du Pixel Fold.

D’après des « communications internes » récoltées par CNBC, ce modèle aurait droit à la « charnière la plus résistante sur un appareil pliable ». Mais ce n’est pas tout, le média nous informe qu’il sera résistant à l’eau. Nous n’avons cependant eu aucune information sur la certification accordée au Pixel Fold.

Pour rappel, le Galaxy Z Fold 4 de Samsung profite de la certification IPX8, garantissant une immersion jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Le Pixel Fold arrivera ainsi à la hauteur du dernier pliable de Samsung. Cependant, il est important de souligner que le Galaxy Z Fold 5 devrait avoir un avantage supplémentaire : la résistance à la poussière.

CNBC continue en expliquant que l’autonomie du Pixel Fold serait de 24 heures, et 72 heures avec le mode économie d’énergie. Nous retrouverions ensuite la puce des Pixel 7 : la Tensor G2. Du côté de l’affichage, le smartphone pliable disposerait d’un écran externe de 5,8 pouces et un écran interne pliable de 7,6 pouces. Pour le poids, ce modèle pèserait 10 oz, soit 283 grammes. Il serait ainsi plus lourd que le Galaxy Z Fold 4 (263 grammes).

Pour finir, le Pixel Fold aurait un « coût supérieur à 1 700 dollars », d’après le média. À titre d’information, Jon Prosser réaffirmait récemment que le smartphone serait commercialisé à 1 799 dollars.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Pixel Fold : Google a choisi un meilleur écran que le Samsung Galaxy Z Fold 5 !