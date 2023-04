Pixel Fold : Google a choisi un meilleur écran que le Samsung Galaxy Z Fold 5

Google s’apprête à entrer sur le marché des smartphones pliables avec son Pixel Fold. Un récent rapport vient d’ailleurs de préciser la technologie d’écran OLED employée pour ce modèle. Nous apprenons ainsi qu’elle serait meilleure que celle des Samsung Galaxy Z Fold 5 ou encore des iPhone 15.

Samsung Display est l’un des fournisseurs principaux en termes d’écrans pour smartphones (mais pas que). Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max d’Apple profitent d’ailleurs des écrans OLED M12 de la firme sud-coréenne. D’ailleurs, un récent rapport de The Elec souligne que tous les iPhone 15, attendus pour la rentrée 2023, y auront droit.

Le média ajoute que Samsung travaille aussi sur de nouvelles technologies d’écran OLED. Pour commencer, nous apprenons que des écrans OLED M13 sont en cours de développement. Ils pourraient d’ailleurs être utilisés pour le premier smartphone pliable de Google, le Pixel Fold. Aucune information n’est cependant connue concernant les évolutions apportées par rapport à la technologie M12.

Nous apprenons au passage que les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 de Samsung conserveraient leurs écrans OLED M12. De ce fait, Google prendrait une longueur d’avance avec le Pixel Fold grâce à une technologie d’écran plus avancée. Comme le souligne le site SamMobile, cela paraît assez étrange lorsqu’on regarde les produits Google actuels, qui embarquent « rarement les dernières et meilleures avancées matérielles ».

Outre ces nouveaux écrans OLED M13, Samsung travaillerait aussi sur des dalles OLED M14. Le rapport souligne qu’elles seraient destinées en premier lieu aux iPhone 16 d’Apple, attendus pour la rentrée 2024.

Pour rappel, le Pixel Fold de Google devrait être annoncé très prochainement lors de la Google I/O 2023. Pour rappel, l’évènement a lieu le 5 mai prochain. La commercialisation du smartphone pliable attendrait cependant quelques semaines. Les rumeurs supposent en effet une disponibilité courant juin.

