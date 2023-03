Face ID deviendra invisible en 2024 avec les iPhone 16 Pro

Apple s’apprête à rendre Face ID invisible. En effet, la technologie de reconnaissance faciale des iPhone devrait se cacher sous l’écran en 2024. Cette nouveauté arriverait plus précisément sur les iPhone 16 Pro d’après le média The Elec. Un an plus tard, les modèles standards de la gamme iPhone 17 en profiteraient.

Face ID est une technologie emblématique des iPhone depuis le modèle « X », sorti en 2017. D’ailleurs, elle est arrivée sur les iPad Pro peu de temps après sur les versions commercialisées en 2018. Bonne nouvelle, cette dernière devrait évoluer dans les années à venir. Cela fait en effet un moment que nous savons qu’elle deviendrait invisible, en prenant place sous l’écran.

Dans les détails, Apple a déposé de multiples brevets à ce sujet. Cela suggérait d’ailleurs un lancement de Face ID sous l’écran sur la gamme d’iPhone 15. Ross Young, célèbre analyste spécialisé dans l’industrie des écrans, soulignait cependant qu’Apple envisagerait cette option pour un peu plus tard. Ainsi, il supposait son arrivée sur les iPhone 16. Ming-Chi Kuo a ensuite remballé en affirmant que la technologie serait présente uniquement sur les modèles Pro.

En ce début de mois de mars 2023, nous venons d’apprendre que Face ID sous l’écran serait bien réservé aux iPhone 16 Pro l’année prochaine. Le rapport du média The Elec ajoute que les modèles standards en profiteraient peu de temps après, soit en 2025 avec les iPhone 17. Nous aurions ainsi un creux d’un an pour que la technologie touche tous les modèles. Pour rappel, cette période est envisagée pour l’arrivée de la Dynamic Island sur les iPhone standards avec les iPhone 15 et 15 Plus après son introduction sur les iPhone 14 Pro et Pro Max.

