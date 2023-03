iPhone 15 Pro Max : un module photo moins épais que l’iPhone 14 Pro Max

L’iPhone 15 Pro Max, potentiellement renommé iPhone 15 Ultra, vient de nouveau faire parler de son design. Un nouveau rapport précise en effet les dimensions du prochain smartphone phare d’Apple. Nous découvrons ainsi que le module photo serait moins épais, mais aussi que le châssis perdrait en longueur et en largeur par rapport à l’iPhone 14 Pro Max.

Année après année, les iPhone profitent d’un module photo toujours plus imposant. Nous avons ainsi droit à une protubérance prenant de plus en plus de place, mais gagnant aussi en épaisseur. Bonne nouvelle, Apple se clamerait avec l’iPhone 15 Pro Max.

Dans un nouveau rapport, imagé par des rendus 3D, le leaker Ice Universe vient en effet de dévoiler les dimensions de ce futur modèle. Nous découvrons ainsi que l’iPhone 15 Pro Max disposerait d’un module photo moins épais par rapport à l’iPhone 14 Pro Max : 3,6 mm contre 4,18 mm (-0,59 mm).

Au passage, il est dévoilé que l’épaisseur sans le module photo serait plus grosse (8,3 mm contre 7,85 mm). L’épaisseur totale serait tout de même moins imposante sur l’iPhone 15 Pro Max : 11,84 mm, alors que celle de l’iPhone 14 Pro Max monte à 12,03 mm. Ainsi, la prochaine génération serait 0,19 mm moins épaisse par rapport à l’actuelle.

Pour finir, Ice Universe souligne que l’iPhone 15 Pro Max serait moins long et un peu plus large que l’iPhone 14 Pro Max avec une longueur de 159,9 mm (-0,87 mm) et une largeur de 76,7 mm (-0,87 mm). Outre les dimensions, le leaker affirme lui aussi la présence d’un châssis en titane ; de bordures plus fines autour de l’écran ; d’un port USB-C ; et de boutons tactiles.

Exclusive:iPhone 15 Pro Max(or iPhone 15 Ultra),Rendering based on CAD.

Compared with 14ProMax,bezel is narrower,but thicker.

Titanium alloy middle frame with frosted process, Type-C ,No physical button design. pic.twitter.com/d4fLOeqWSu — Ice universe (@UniverseIce) February 25, 2023

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPhone 15 Pro : Apple prévoit 8 Go de RAM, soit 2 Go de plus que les iPhone 14 Pro !