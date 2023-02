iPhone 15 Pro : voici le design plus arrondi et avec des bordures plus fines autour de l’écran

En cette fin de semaine, les iPhone 15 Pro font de nouveau parler d’eux. En effet, le site 9to5Mac vient de partager des rendus 3D du modèle Pro, produits directement par le graphiste Ian Zelbo. Nous y découvrons ainsi un smartphone avec un châssis plus arrondi et des bords autour de l’écran plus fins ; mais avec un port USB-C à la place du traditionnel Lightning.

Le 14 février, nous avons eu droit à une nouvelle rumeur venant réaffirmer le design des iPhone 15 Pro. Finalement, de nouveaux rendus 3D viennent nous donner une image visuelle plus concrète de cette nouvelle génération attendue pour la rentrée 2023.

Dans les détails, des images de l’iPhone 15 Pro ont été partagées par le site 9to5Mac ce jeudi 16 février 2023. Plus précisément, les rendus proviennent directement d’un graphiste très célèbre pour ses rendus autour des produits Apple : Ian Zelbo. Dans les détails, nous apprenons que les rendus 3D ont été conçus à l’aide de fichiers CAO donnés par Apple à des usines en Asie afin de leur permettre de créer des coques. Nous découvrons ainsi le châssis de l’iPhone 15 Pro, et l’ensemble des changements implémentés par rapport à l’iPhone 14 Pro.

Pour commencer, les images montrent le tant attendu port USB-C, qui sera rendu obligatoire dans les mois à venir suite à la législation européenne. Nous remarquons ensuite un changement souvent mentionné depuis quelques mois : des bords arrondis au niveau du châssis métallique (à l’instar des MacBook Pro 14 et 16 pouces et du MacBook Air M2 selon 9to5Mac) et l’écran. Ces derniers permettraient ainsi aux iPhone 15 Pro de proposer une meilleure prise en main.

Ensuite, les rendus 3D dévoilent que l’iPhone 15 Pro profitera de bordures plus fines autour de l’écran par rapport à celles de l’iPhone 14 Pro. Mauvaise nouvelle pour le bloc photo, il va être encore plus épais. Cette information semble ainsi prédire l’arrivée de nouveaux capteurs photo. Concernant les boutons, rien ne nous permet pour le moment de constater le remplacement des boutons mécaniques par du tactile.

Information importante, 9to5Mac a expliqué que les fichiers CAO utilisés pour la conception de ces rendus 3D ne sont pas récents. Ainsi, le design pourrait évoluer d’ici le lancement des iPhone 15 Pro à la rentrée.