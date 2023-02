iOS 16.4 (bêta) : les nouveautés de la prochaine mise à jour pour iPhone

Après quelques semaines de patience, Apple est finalement venu proposer une première bêta d’iOS 16.4. À travers cette nouvelle mise à jour, les iPhone profitent de quelques nouveautés intéressantes : réception de notification des applications web Safari ; 31 émojis supplémentaires ; quelques changements pour Podcasts ; et d’autres modifications mineures.

Depuis le déploiement d’iOS 16.3 à la fin du mois de janvier 2023, Apple restait très discret du côté des bêtas. En fait, aucune nouvelle version n’a été déployée. Nous avons uniquement eu droit à une mise à jour mineure : iOS 16.3.1. Cette dernière embarquait notamment quelques correctifs de sécurité et de bugs, ainsi que des optimisations pour les iPhone.

Finalement, la firme à la pomme est finalement venue rendre disponible iOS 16.4 dans la soirée du 16 février 2023. De belles nouveautés sont d’ailleurs de la partie. Pour commencer, nous apprenons que Safari prend maintenant mieux en charge les applications web ne proposant la réception de notification push ou encore des badges sur l’écran d’accueil. Apple permet aussi avec iOS 16.4 d’ajouter un site web à son écran d’accueil d’iPhone depuis un navigateur tiers (Chrome, Edge, Mozilla…).

iOS 16.4 ajoute ensuite 31 nouveaux émojis, plus précisément ceux de la mise à jour Unicode 15.0. Du côté de Messages, sachez que l’application permet maintenant d’avoir un aperçu enrichi des liens Mastodon partagé dans les discussions. Pour Podcasts, la mise à jour apporte un nouvel onglet nommé « Chaines », renvoyant vers la liste des chaînes et les podcasts suivis ; la file d’attente présente dans l’onglet « Ecouter » pourra maintenant embarquer des épisodes de podcasts en cours de lectures, mais auxquels on ne s’est pas abonnés ; et une option permet de retirer un épisode de la file d’attente.

iOS 16.4 vient ensuite empêcher l’installation de profils pour accéder au programme de bêta développeur. Apple a remplacé ce procédé par une option disponible dans les réglages. Ainsi, l’entreprise s’attaque aux partages de profils, qui permettaient jusqu’alors d’installer les versions bêta pour les développeurs sans avoir besoin d’un compte développeur (facturé annuellement au prix de 98,99 euros).

Pour finir, voici les derniers changements introduits via la bêta d’iOS 16.4 :