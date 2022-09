31 nouveaux émojis arrivent en 2023

À l’occasion de la Journée mondiale des émojis, le Consortium Unicode est venu dévoiler la semaine dernière les 31 nouveaux émojis arrivant en 2023. Ces derniers seront disponibles via la mise à jour Unicode 15.0, et ajoutent notamment de nouveaux animaux, couleurs de cœurs, mains, aliments ou encore objets. Découvrez la liste complète des nouveaux émojis dans notre article !

Chaque année, la bibliothèque d’émojis s’agrandit. Grâce à la mise à jour Unicode 15.0, le Consortium Unicode annonce l’arrivée de 4 489 nouveaux caractères en 2023. Nous y retrouvons dedans pas moins de 31 nouveaux émojis, dont 20 nouveaux et 11 supplémentaires pour les différentes couleurs de peau :

Visage tremblant ;

Cœur bleu clair ;

Cœur rose

Cœur gris ;

Main poussant vers la droite (6 variantes en fonction de la couleur de peau) ;

Main poussant vers la gauche (6 variantes) ;

Élan ;

Âne ;

Oie ;

Méduse ;

Gingembre ;

Hyacinthe ;

Gousse de pois ;

Éventail pliable ;

Pince à cheveux ;

Maracas ;

Flûte traversière ;

Khanda ;

Sans fil.

D’après le site Emojipedia, le nouvel émoji prévu pour 2023 le plus attendu serait le cœur rose.En effet, ce coloris de cœur a toujours été accompagné de quelques détails. Le fait qu’il soit tout simplement rose devrait ainsi en faire son succès, tout comme les variantes bleu clair et grise.

Le déploiement d’Unicode 15.0 va cependant prendre quelque temps. En effet, les nouveaux émojis devraient arriver entre octobre et décembre 2022 chez Google ; puis entre janvier et octobre 2023 pour les autres plateformes et systèmes d’exploitation (Facebook, Twitter, Apple, Samsung…).

