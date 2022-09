Nest Wi-Fi Pro 6E, un routeur Wi-Fi 6E bientôt dévoilé par Google

Google compte bien revenir sur le marché des produits connectés prochainement. En effet, une nouvelle fuite vient de confirmer l’arrivée d’un routeur Wi-Fi 6E développé par la firme américaine : le Nest Wi-Fi Pro 6E. Son prix de vente serait de 199 dollars aux États-Unis, contre 169 dollars pour la génération actuelle, alias le Google Nest Wi-Fi.

En octobre 2019, Google a commercialisé le Nest Wi-Fi, un routeur sans fil. Bonne nouvelle, le produit semble être prêt à être mis à jour afin de prendre en charge la dernière norme : le Wi-Fi 6E.

Avant toute chose, il est important de rappeler que ce nouveau produit a été certifié le mois dernier par la FCC. Désormais, 9to5Google a révélé que le site de vente en ligne B&H avait répertorié le routeur sous le nom de « Google Nest Wi-Fi Pro 6E ».

Dans les détails, la page produit souligne bien la présence du Wi-Fi 6E, qui pour rappel propose un débit maximum de 9,6 Gbit/s. Cette nouvelle norme offre aussi une bande passante supplémentaire (entre 6 GHz et 7 GHz) par rapport au Wi-Fi 6. Ainsi, cette dernière permettrait de moins encombrer le réseau. La vitesse de connexion ne devrait ainsi pas être impactée lorsque plusieurs produits sont utilisés simultanément.

Au niveau du placement tarifaire, le Google Nest Wi-Fi Pro 6E est affiché au prix de 199 dollars hors taxes sur le site B&H, soit 30 dollars de plus par rapport au Nest Wi-Fi lancé en 2019 et 100 dollars de plus que le Google Wi-Fi de 2020.

Concernant la période de lancement de ce nouveau routeur, tout porte à croire que Google le présentera le mois prochain à l’occasion de sa conférence Made by Google. De nouveaux produits connectés de la gamme Nest devraient ainsi être annoncés aux côtés des smartphones Pixel 7 et 7 Pro, mais aussi la montre connectée Pixel Watch.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Google prépare une Pixel Tablet haut de gamme !