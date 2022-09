Pixel Watch : voici le prix et les coloris de la première montre connectée Google

Alors que la conférence Made by Google d’octobre 2022 approche à grands pas, les fuites d’informations continuent autour des produits devant y être présentés. En effet, la Pixel Watch vient de voir son prix et ses coloris fuiter sur internet. Sans grande surprise, la montre connectée se positionne à un tarif proche des Apple Watch et Galaxy Watch.

9to5Google vient une nouvelle fois de partager de bien beaux détails au sujet de produits à venir.

Pour commencer, le site a expliqué que la Pixel Watch de Google coûterait 349,99 dollars hors taxes aux États-Unis dans sa version Wi-Fi/Bluetooth. Cette information provient tout simplement d’une source commerciale. De son côté, la version cellulaire serait proposée au prix de 399,99 dollars.

Avec ce placement tarifaire, Google proposerait sa première montre connectée à un prix plus élevé que la Samsung Galaxy Watch de 40 mm (279 $) et de 44 mm (309 $) en version Wi-Fi/Bluetooth ; et un peu plus accessible que l’Apple Watch Series 8 (399 $).

Le prix n’est cependant pas la seule information dévoilée par 9to5Google. Le site est en effet venu partager les coloris de la Pixel Watch : noir (Black/Obsidian), gris (Silver/Charcoal) et or (Gold/Hazel). Plusieurs bracelets de couleurs différentes seront aussi de la partie.

À noter, les prix mentionnés ci-dessus sont en dollars américains (et hors taxes). La facture pourrait donc être beaucoup plus salée en Europe, étant donné que la valeur de l’euro a baissé face au dollar. Pour rappel, Apple a fortement augmenté le prix de ses produits annoncés en septembre par rapport aux générations précédentes.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Pixel Watch : un jour d’autonomie pour la montre connectée de Google !