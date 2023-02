Galaxy Z Fold et Z Flip 5 : la même puce que les Galaxy S23 au programme

De nouvelles informations viennent de tomber au sujet de la prochaine génération de smartphones pliables Samsung. Une récente déclaration du leaker Digital Chat Station vient plus précisément de nous dévoiler que les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 profiteraient de la même puce que les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra : la Snapdragon 8 Gen 2.

En 2022, Samsung est venu annoncer les Galaxy S22, embarquant le processeur Snapdragon 8 Gen 1. La bonne nouvelle, c’est que les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 avaient eu droit à la génération suivante : la Snapdragon 8+ Gen 1. Même si nous aurions pu penser que le schéma serait le même cette année, soit une Snapdragon 8 Gen 2 optimisées pour les Galaxy S23 et une Snapdragon 8+ Gen 2 pour les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, la donne devrait être assez différente.

En effet, l’informateur Digital Chat Station (via NotebookCheck) vient d’annoncer que les derniers haut de gamme et les prochains smartphones pliables de Samsung auront la même Snapdragon 8 Gen 2. La raison serait que la période de lancement de la puce haut de gamme de Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen 3, arriverait plus rapidement. Ainsi, le constructeur ne proposerait pas de puce de mi-cycle en 2023. Nous n’aurions donc pas droit à une Snapdragon 8+ Gen 2.

Il est aussi important de souligner que la Snapdragon 8 Gen 2 des Galaxy S23 a l’avantage d’être plus puissante que celle proposée sur les autres smartphones. En effet, Qualcomm a travaillé avec Samsung pour offrir une puce overclockée, et donc un peu plus de puissance que la version standard. Il semble ainsi difficile de proposer de meilleures performances en si peu de temps, étant donné que les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 sont attendus pour le mois d’août 2023.

