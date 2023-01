Galaxy Z Fold 5 : capteur photo de 108 Mpx, pliure moins importante et emplacement pour S-Pen au programme

Samsung compte mettre les bouchées doubles en 2023 avec le Galaxy Z Fold 5. Face à la concurrence, de grosses nouveautés seraient de la partie avec ce smartphone pliable d’après de récents rapports. Nous apprenons ainsi que ce modèle embarquerait une nouvelle charnière lui offrant une pliure moins importante et une étanchéité à l’eau ; un capteur principal de 108 Mpx et un téléobjectif de 64 Mpx ; mais aussi un emplacement pour le stylet S-Pen.

Les smartphones pliables au format livre sont de plus en plus nombreux. Aux dernières nouvelles, Oppo a dévoilé le Find N 2, Vivo s’apprête à lancer le X Fold 2 et Google prépare son entrée sur le marché avec le Pixel Fold.

Tout cela ne présage dont rien de bon pour le leader incontesté du marché : Samsung. Avec ses Galaxy Z Fold, la firme sud-coréenne a en effet pris une belle avance. Cependant, la concurrence l’oblige désormais à plus sérieusement faire évoluer ses technologies afin de se différencier.

De récents rapports pointent d’ailleurs du doigt des changements importants pour le Galaxy Z Fold 5. Pour commencer, le média vietnamien The Pixel vient de déclarer que le capteur principal de 50 Mpx serait remplacé par un de 108 Mpx. Plus précisément, il s’agirait de celui du Galaxy S22 Ultra. Ce changement le rendrait d’ailleurs un peu plus lourd que le Galaxy Z Fold 4 (275 grammes contre 263 grammes).

Ce ne serait pas tout pour la partie photo. En effet, le téléobjectif aurait été amélioré avec l’introduction d’un capteur de 64 Mpx avec zoom optique x2. Nous retrouverions ensuite un ultra grand-angle de 12 Mpx pour compléter le module photo arrière du Galaxy Z Fold 5. Le média a aussi expliqué que le smartphone pliable profiterait d’un emplacement pour ranger le stylet S-Pen.

Un récent rapport de Naver vient quant à lui de parler de la charnière du Galaxy Z Fold 5. D’après le site coréen, cette dernière profiterait d’un design « en goutte ». Cette nouvelle technologie permettrait à Samsung de proposer enfin une pliure moins importante.

Pour cela, la dalle aurait une courbure plus importante quand elle est pliée, limitant ainsi la formation du pli. Il serait ainsi moins visible quand l’écran du smartphone est déplié. En plus de cela, ce changement permettrait au Galaxy Z Fold 5 d’être étanche à l’eau (certification IPX8) et plus fin.