HomePod 2 : la grande enceinte d’Apple est de retour avec quelques nouveautés, mais toujours à 349 euros

En date du mercredi 18 janvier 2023, Apple a annoncé via communiqué de presse le retour du HomePod. Cette deuxième génération de « grande » enceinte vient ainsi offrir quelques nouveautés aux consommateurs, sans non plus être une révolution. Le prix de son côté reste toujours à 349 euros (et le modèle mini monte maintenant à 109 euros…).

Apple semble prêt à revenir sur le marché des produits connectés, plus principalement du côté de l’audio. Après avoir arrêté la commercialisation de la version originale du HomePod en 2021, la firme à la pomme a décidé de ressusciter sa grande enceinte.

Seulement un jour après l’annonce des MacBook Pro M2 Pro et M2 Max ainsi que les Mac mini M2 et M2 Pro, Apple publie ainsi un communiqué annonçant le HomePod 2 (tout simplement appelé HomePod). Nous apprenons ainsi la présence de quelques nouveautés par rapport à la première génération.

Au niveau de design, rien ne change réellement au premier coup d’œil. Cependant, certains changements sont de la partie. En effet, le HomePod 2 est un peu plus compact (168 mm de haut, contre 172 mm pour la première génération) et plus léger (2,3 kg, contre 2,5 kg). L’écran est de son côté un peu plus grand et caché dans un creux (à la surface du tissu mesh pour le HomePod originel).

Du côté de l’audio, le HomePod 2 profite de quelques changements. Le système acoustique se contente en effet d’un boomer de 4 pouces pour les graves et de cinq tweeters pour les aigus (contre 7 auparavant). Le nombre de microphones tombe à quatre au lieu de six. Nous retrouvons ensuite une prise en charge du Dolby Atmos et du célèbre audio spatial.

Pour finir sur les nouveautés, le HomePod 2 est compatible avec le nouveau standard Matter, permettant ainsi à l’enceinte de communiqué avec des produits connectés issus d’autres écosystèmes ; et dispose de capteurs de température et d’humidité (Apple les activera sur le HomePod mini prochainement).

Nous avons ensuite droit à de multiples similitudes par rapport au premier HomePod : système d’analyse de la pièce via la formation de faisceaux ; l’audio multiroom AirPlay ; ou encore l’appairage stéréo de deux HomePod. Le HomePod 2 est d’ores et déjà précommandable, et sera disponible dès le 3 février 2023 au prix de 349 euros. À noter, le HomePod mini voit son prix passer de 99 à 109 euros.

Pour rappel, Apple prépare aussi un nouveau HomePod intégrant une Apple TV et une caméra !