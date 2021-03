Apple privilégie la version Mini et met fin au HomePod

Depuis le lancement des HomePod Mini, au troisième trimestre 2020, la version originale des enceintes d’Apple, sortie deux ans plus tôt, serait sur une pente descendante. Le Mini connaitrait un meilleur succès au niveau des ventes en raison d’une offre sonore et d’un rapport qualité/prix plus appréciés des clients de la marque à la pomme. Un constat qui aurait contraint la Firme de Cupertino à prendre une décision radicale. Elle aurait fait le choix d’arrêter la production des HomePod originaux pour privilégier leur version Mini.

La version Mini désormais privilégiée aux originaux dans la production

Apple a officialisé, en fin de semaine dernière, son intention concentrer ses efforts à la production des HomePod Mini au détriment des HomePod originaux. La Firme de Cupertino jugerait économiquement plus rentable le fait de consacrer davantage de ses sections techniques à la fabrication de sa nouvelle enceinte connectée (la version Mini), face au succès de cette dernière. En effet, les HomePod Mini présenteraient de nombreux atouts en termes de rapport qualité/prix. Ils seraient de plus petite taille, donc plus faciles à transporter. En plus, ils offriraient un son plus agréable, adaptable à tout genre de pièces et une meilleure interaction avec Siri. Leur prix de vente, fixé à environ 100 dollars US, constituerait l’attraction majeure. Mais, la marque à la pomme n’entend pas délaisser, de sitôt, les HomePod originaux.

Apple n’arrête pas la vente des HomePod originaux

L’annonce de l’arrêt de la production des HomePod originaux ne signifie pas un retrait immédiat des enceintes du marché par l’entreprise de Cupertino. Le produit devrait continuer à être disponible auprès des revendeurs, sur les sites de la marque et dans les Apple Stores. La Firme de Tim Cook compte également poursuivre les mises à niveau périodiques des logiciels des HomePod et maintient fonctionnel le dépannage des produits via le service Apple Care. Apple aurait d’ailleurs mis déjà certains modèles, comme ceux de couleur Space Grey, de la version originale de son enceinte en solde. Cette mise en solde pourrait s’étendre rapidement aux autres modèles. Ce qui marquerait la fin des HomePod originaux vu qu’aucun restockage n’est en vue.

