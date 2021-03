Samsung dévoile ses nouveaux modèles, les A52 et A72

Samsung vient de dévoiler sa gamme Galaxy A de 2021. Composée du Galaxy A52 en 4 et 5G et du Galaxy A72, des smartphones aux caractéristiques équilibrées à un prix contenu, ils promettent de devenir les mobiles les plus vendus de la marque.

Nouveaux Galaxy A52, A52 5G et A72

Bien que les Samsung Galaxy S soient les fleurons de la marque, ils ne représentent pas les plus grandes ventes de Samsung. En effet, c’est le milieu de gamme qui est le plus lucratif pour la marque.

Samsung a organisé une conférence Unpacked en ligne pour présenter les Galaxy A52 et A72. Ils succèdent assez logiquement au Galaxy A51 et A71. Le Galaxy A52 se décline en deux versions, dont l’une est 5G. Les Galaxy A52, Galaxy A52 5G et Galaxy A72 seront disponibles en noir, blanc, bleu et violet.

Quoi de nouveau pour ces trois smartphones ?

Les trois téléphones sont dotés d’écrans super AMOLED « Infinity-O » à poinçons. Seul l’écran du Galaxy A52 5G a une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que les Galaxy A52 et Galaxy A72 prennent en charge le 90 Hz. Les Galaxy A52 et Galaxy A52 5G affichent une résolution de 407 ppi en FHD+ (1080 x 2400) de 6,5 pouces, tandis que le Galaxy A72 a un FHD+ de 6,7 pouces avec une résolution légèrement inférieure de 394 ppi en raison de la plus grande taille de l’écran. La luminosité maximale est très bonne (800 nits), ce qui garantira une bonne visibilité en extérieur.

Les trois appareils sont équipés d’un appareil photo 32 MP f/2.2 à l’avant. A l’arrière, on retrouve un module composé de quatre capteurs. Le capteur principal est un modèle 64 mégapixels (prise de vue par défaut en 12 mégapixels) avec stabilisateur optique et autofocus à détection de phase. Les autres capteurs, sans stabilisateur ni autofocus, sont des modèles 12 mégapixels (avec grand-angle) et 5 mégapixels (profondeur). Les A52 auront comme dernier capteur un objectif macro de 5 mégapixels alors que le A72 aura un téléobjectif, également de 5 mégapixels.

Les Galaxy A52 et Galaxy A52 5G embarquent une batterie de 4 500 mAh, tandis que le Galaxy A72 propose 5 000 mAh. Les smartphones proposent la charge rapide de 25 W. Malheureusement, Samsung fournit seulement un chargeur de 15W.

amsung proposera trois générations de mises à jour du système d’exploitation et quatre ans de mises à jour de sécurité pour ces téléphones.

Prix et disponibilité des nouveaux Samsung Galaxy A

Les trois mobiles sont disponibles dès le 17 mars en précommande. De plus, une offre de lancement inclut des Galaxy Buds blancs jusqu’au 7 avril. Vous pourrez aussi profiter de YouTube Premium pendant deux mois.

Le prix du Galaxy A52 est de 379 euros. Celui du Galaxy A52 5G est de 449 euros. Enfin, le prix du Galaxy A72 est de 479 euros.