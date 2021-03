Bitcoin : Bill Gates affirme que la cryptomonnaie est un désastre

La valeur du Bitcoin connait une flambée sans spectaculaire depuis quelques mois (près de 100% d’augmentation). Une hausse qui, certes suscite davantage d’intérêt envers la mère des cryptomonnaies, mais qui fait aussi parler. C’est ainsi que Bill Gates a émis des réserves quant à l’avantage réel de cette monnaie numérique pour l’humanité. Le fondateur de Microsoft affirme d’ailleurs que cette dernière est un désastre pour le climat.

Le Bitcoin serait un désastre pour le climat

Le Bitcoin est en train de s’imposer de plus en plus dans le monde des affaires en tant que moyens de paiement des achats en ligne. Mais, la doyenne des monnaies et actifs numériques aurait encore beaucoup à faire pour trouver grâce aux yeux du milliardaire américain Bill Gates. En effet, le fondateur de Microsoft estime que les procédés utilisés dans certaines activités comme le minage de BTC consommeraient énormément d’énergie et participeraient ainsi à la dégradation du climat. Il se baserait sur une étude apparue récemment et qui démontre que les mineurs de Bitcoin consomment près de 126,5 Téra-Wattheures par an (TWh/an). Une consommation qui serait au-dessus de celles de nombreux pays comme : les Emirats-Arabe-Unis (113,2 TWh/an), la Hollande (108,8 TWh/an) ou encore l’Argentine (121 TWh/an).

BANDEAU PUBLICITE

Une doléance de Bill Gates à l’endroit du Bitcoin

Cette affirmation sur le Bitcoin par Bill Gates, loin d’être un coup de gueule contre la cryptomonnaie est plutôt une exhortation à l’endroit de ses mineurs. En effet, le fondateur de Microsoft, dans la suite de ses propos, a formulé son souhait le plus ardent pour un minage du BTC au service de la préservation du climat. Il suggère ainsi que les transactions sur la doyenne des cryptomonnaies aient plus recourt à l’énergie renouvelable. Une suggestion qui serait déjà prise en compte. Près de 3 fermes minages sur 4 se situeraient dans des zones n’exploitant que de l’énergie verte et qui bénéficient de surplus d’énergie en temps de météo favorables. La fondation du philanthrope financerait, actuellement, des moyens plus écologiques de production de la monnaie numérique.

Publicité