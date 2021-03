Comment investir dans le Bitcoin ?

Le Bitcoin et autres cryptomonnaies sont connues pour leur volatilité. Ils représentent certes un investissement rentable pour faire ses premiers pas dans le domaine du trading ou pour diversifier son portefeuille d’actifs. Certaines erreurs de débutant sont à éviter pour un meilleur investissement.

Une bonne affaire d’investir en bitcoin

En dehors de quelques périodes creuses où les cours du Bitcoin sombrent dans l’abysse, l’investissement dans ces actifs est une très bonne affaire sur le long terme. Toutefois, investir dans le bitcoin comporte une part de risque. Il faut donc être très prudent avant tout achat. Le Bitcoin n’a point un cours officiel. Les plateformes d’échange offrent aux mineurs le cours selon l’offre et la demande. Ce sont en réalité les utilisateurs qui fixent le coût. Il y a des variations considérables entre les plateformes.

BANDEAU PUBLICITE

Elles vont parfois à plusieurs milliers de dollars. La variation des prix vient de la liquidité de la plateforme et de l’absence de référence. Certaines plateformes n’ont pas la capacité d’enregistrer le même volume d’échange. Le prix est ainsi affecté car calculé sur la moyenne des diverses transactions réalisées en interne. De plus, il n’y a point d’établissement référence en la matière. Point de banque centrale ni d’arbitre.

Connaître au préalable le cours du Bitcoin

C’est l’un des préalables de tout investissement en Bitcoin. Les investisseurs avertis savent que le cours du Bitcoin affiché par les plateformes en euros ou en dollars n’est qu’une façade. Il est souvent plus élevé que le coût réel. Compte tenu de la rude concurrence dans ce domaine, les prix bas affichés visent à attirer plus de monde. Pour retrouver très vite le cours du Bitcoin en euros, il est recommandé de consulter le site du Chicago Mercantile Exchange. C’est l’une des grandes Bourses d’origine américaine qui affiche les coûts réels du Bitcoin. Ce site présente le coût moyen déterminé en temps réel sur les différentes bourses d’échange. Il revient donc à le convertir en euros avant de procéder à tout achat.

Publicité

Quelques sites pour mieux investir

Il existe en ligne une pléthore de plateformes qui proposent l’acheter de bitcoins. Binance constitue l’une des plateformes les moins chères en matière d’investissement en Bitcoin. C’est une plateforme d’origine chinoise dont le siège est maintenant à Malte et est donc régulée par les marchés européens. Elle est mieux protégée de la régulation acerbe de Pékin en matière de cryptomonnaies. Binance est traduit en français pour un usage plus simple à un grand public. Il est possible de financer son compte avec sa carte bleue ou avec un virement pour éviter des frais. Vous pouvez rejoindre Binance en cliquant ici. La plateforme est sur le web et sur mobile !

Kraken est cité dans le lot des plateformes avec les frais les plus bas variant de 0,16% à 0,26%. La procédure d’inscription se déroule en plusieurs étapes selon le volume des opérations à traiter. Kraken propose toutes les monnaies virtuelles majeures et même exotiques. Mais un peu moins de diversité que Binance, Kraken est une plateforme Américaine très sérieuse.