Interview de Daan Tech, la marque de Bob, le mini lave vaisselle

Daan Tech est une entreprise française créée en 2016 avec pour ambition de concevoir l’électroménager du 21e siècle. Nous avons déjà eu la chance de tester Bob, le mini lave-vaisselle il y a peu. Néanmoins, nous avons voulu en savoir un peu plus sur cette aventure au travers d’une interview. Damian PY, qui est le CEO de Daan Tech et Lancelot BOURGEOIS, en charge des partenariats et de la communication autour de Bob, ont répondus à nos questions.

Bob est né d’un constat assez personnel. En effet, Damian et son associé se sont vite rendu compte qu’il était impossible d’avoir un lave-vaisselle dans un petit appartement parisien. En effet jusqu’à à présent il n’existait que des lave-vaisselles de 6 couverts nécessitant un raccordement à l’eau. Notons que l’idée de Bob n’est pas récente, en effet l’idée initiale date de 2009 et il devait même s’appeler Rudy. L’idée de Bob, mini lave-vaisselle c’est réellement formalisé en 2015 avec la rencontre de Damian et son associé.

Pourquoi le nom Bob ?

Pour plusieurs raisons, tout d’abord il cherchait un nom simple et facile à retenir. Bob est également un nom assez international. Enfin, la dernière raison est qu’il s’agit d’un petit clin d’œil à Bob l’éponge.

Pouvez-vous nous en dire plus sur vos valeurs, notamment écoresponsables ?

L’un des objectifs de Daan Tech est de prouvé qu’il est possible de fabriquer des produits en France, premium et qui reste abordable. C’est une valeur primordiale pour l’entreprise, malgré la difficulté de mise en œuvre.

À titre d’exemple, Daan Tech utilise du plastique recyclé pour la fabrication de Bob, il n’utilise pas de polystyrène dans les cartons d’emballage, uniquement du carton. Bob a été construit dans l’optique d’une durée de vie d’au moins 10 ans. De plus, il est facilement réparable avec des pièces qui sont disponibles.

Combien de personnes travaillent sont sur le projet Bob ?

Au total Daan Tech, emploie presque qu’une trentaine de personnes. La partie production, basé en Vendée compte une vingtaine de personnes qui s’occupe de fabriquer les Bobs ainsi que 6 personnes pour les fonctions support ainsi que la recherche et le développement. Une seconde équipe de 5 personnes est basée en région Parisienne et elle s’occupe notamment de la partie commerciale. Cette équipe est en mesure de produire 150 Bobs par jours.

Est-ce que Bob et uniquement destiné au marché français ou a vocation à être vendus à l’échelle européenne où mondiale ?

Actuellement bob est vendu en France, en Italie, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni ainsi qu’au Benelux. Néanmoins, pour l’heure 90% des ventes sont faites en France. L’objectif de 2021 est de poursuivre l’ouverture de la marque Daan Tech à l’international. Avec en priorité, les pays ayant les mêmes caractéristiques d’appartement que les ceux parisiens. Parmi ses pays on note, le Japon, Hong Kong, les États-Unis par exemple.

On note également qu’en Europe notamment en France et en Allemagne 1/3 des personnes sont célibataires, ce qui correspond au marché visé par Bob.

Est-ce que d’autres produits sont prévus, comme un Bob XL ou d’autres produits ?

Oui, un Bob XL est prévu néanmoins celui-ci ne devrait pas voir le jour avant 2022. Daan Tech, réfléchis également à une mini machine à laver autonome sur le même principe que Bob. Enfin dernier projet dans la tête de Damian et son associé une machine à maté, qui est une boisson d’Amérique du Sud.

Est-ce qu’au travers de Bob, c’est votre vision de l’électroménager du futur ?

Oui, l’objectif avec Bob était de ringardiser l’électroménager traditionnel. Notamment sur le design, les lave-vaisselles classiques sont très souvent des cubes banc. L’objectif avec Bob était de pouvoir le personnaliser afin qu’il s’adapte à votre cuisine.

Damian souligné également que l’ajout de la fonctionnalité Wi-Fi n’a pas pour objectif premier de commander des cassettes. En effet, l’objectif est de pouvoir le mettre à jour afin de corriger d’éventuels bugs ou d’ajouter des fonctionnalités tout au long de sa vie. Pour Damian, le futur c’est d’avoir des électroménagers connectés non pas pour regarder Netflix dessus, mais pour pouvoir le mettre à jour afin de garantir sa durabilité au service de l’écologie.

Conclusion

On espère que vous en savez plus à présent sur Bob, le mini lave-vaisselle ainsi que sa marque Daan Tech. Nous vous rappelons que notre test de Bob est d’ores et déjà disponible à cette adresse.

