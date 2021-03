Instagram : Comment faire des lives avec 3 personnes ?

Introduites par Instagram l’année dernière, les vidéos directes en format vertical, plus connues sous le nom de « lives » ont rencontrés un franc succès. Mais, de nombreux internautes déploraient le fait de ne pas pouvoir échanger avec plusieurs correspondants à la fois. Eh bien ! Le réseau social vient de rendre cela possible. Instagram déploie « Lives Rooms », une nouvelle fonctionnalité permettant d’organiser des lives vidéo à quatre (soi et trois autres personnes) simultanément.

Des appels vidéo avec trois correspondants sur Instagram

Les amateurs des vidéos en direct sur Instagram pourront se frotter les yeux et se réjouir. Le réseau social a inauguré, il y a environ 24 heures, une nouvelle fonctionnalité permettant d’avoir plusieurs participants à la fois, lors des Lives. En effet, l’option « Lives Rooms » a débarqué sur le service de partage de photos et de vidéos avec de nombreuses surprises. Tout instagrammeur aura désormais la possibilité d’inviter jusqu’à trois (03) autres internautes pour une conversation en simultané en direct. L’utilisateur qui initie le « Live » à plusieurs en est l’organisateur et gère toute entrée et sortie. Aucun correspondant non autorisé ne pourra rejoindre les conversations ni même les suivre sans que l’administrateur ne le permette.

Une nouvelle fonctionnalité pour améliorer d’autres services

Instagram a instauré un nouvel outil pour améliorer la prestation de certains autres services. En effet, le réseau social a lancé le « Lives Rooms » dans l’espérance que les échanges engagés, créatifs et authentiques qui en découleront puissent s’intégrer harmonieusement aux « Podcasts », « Sessions d’échanges en communauté » ou « Talk-Shows ». Rappelons que l’organisation d’un Live se fait par sélection de l’option après activation de la caméra. Ensuite, l’organisateur aura à cliquer sur « Rooms » puis jugera des correspondants à ajouter. L’entreprise, désormais propriété de Facebook, souhaiterait susciter davantage d’imagination d’influenceurs et créateurs de contenus, tout en les rassurant de la sécurité dont ils bénéficieront lors de l’usage de la plateforme.

