Turtle Beach, firme californienne, présente son nouveau produit gaming. En effet, Le Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 est la nouvelle référence de casque pour le jeu vidéo sans fil. Ce modèle est disponible en 2 versions : la première concerne le modèle dédié à la PlayStation, et le deuxième à la Xbox.

Présentation du Turtle Beach Stealth 700 Gen 2

Depuis plusieurs années le casque gaming devient un incontournable. En effet, c’est un achat important pour beaucoup de joueurs qui souhaitent améliorer leur confort de jeu et l’immersion. Le Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 est livré dans une boîte contenant un câble de chargement USB-C et un émetteur sans fil USB. Le Stealth 700 Gen 2 de Turtle Beach est le successeur du casque gaming sans fil 1re génération. Il offre alors une connexion sans fil fiable grâce à son émetteur USB, dans notre cas pour PS5.

Caractéristiques techniques

Du côté des caractéristiques techniques, Turtle Beach nous livre un produit de qualité :

Plage de réponse : 20 Hz – 22 kHz

Ecouteurs : néodyme Nanoclear™ de 50 mm

Coussinet extra-auriculaire cuir synthétique (noir) avec mousse à mémoire de forme

Micro à bascule et omnidirectionnel

Batterie lithium-polymère rechargeable

Poids : 453 g

Ergonomie et design

Le Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 est d’un design des plus sobre. En effet, tout de noir vêtu, seul le logo triangulaire Turtle Beach se distingue sur chaque oreille. Turtle beach est également gravé en noir sur l’arceau. Ce noir mat, en plus d’être sobre est passe partout et présente l’avantage d’éviter les traces de doigts. Le micro à bascule est situé dans l’oreillette gauche. Il s’intègre parfaitement une fois replié, étant complètement dissimulé. En revanche, lorsqu’il est déployé, il n’est pas possible de le régler comme on peut le faire avec les micros à mémoire de forme. Toutefois, un cran permet de le rapprocher ou de l’écarter de quelques centimètres de la bouche.

Micro déployé

Également, sur l’oreille de gauche on trouve deux molettes pour le réglage du volume et pour le micro. Dans leur prolongement se trouvent trois boutons de réglages, dont un bouton mode, un bouton d’alimentation et un bouton d’appairage. Vient ensuite la LED de fonctionnement et le connecteur de charge USB-C.

Vue d’ensemble des boutons

Molettes de réglage

Les coussinets sont en mousse à mémoire de forme et dotés de microcapsules de gel rafraîchissantes. Ils sont confortables et ne gênent pas les porteurs de lunettes. Les oreilles sont articulées sur 2 axes ce qui permet de peaufiner la position du réglage une fois sur la tête. En effet, ces articulations sont suffisamment rigides pour maintenir le bon réglage. L’arceau quant à lui est de type métallique, il coulisse sur chaque oreille. Il est également équipé d’un renfort en mousse pour garantir le confort.

Coussinets en mousse à mémoire de forme

Fonctionnalités du Turtle Beach Stealth 700 Gen 2

Au niveau des fonctionnalités, le Stealth 700 Gen 2 propose les réglages et options ci-dessous :

Superhuman Hearing

Audio 3D

Personnalisation audio via une application iOS et Android

Réglage du retour micro

Compatible PC (pour la version PS4/5)

L’audio 3D, optimisée pour les casques offre un son Surround pour augmenter l’immersion. La technologie Superhuman Hearing, spécifique à Turtle Beach, permet selon le constructeur de mettre en avant des sons difficiles à percevoir tels que les pas d’un ennemi en approche. On entend bien la différence d’ambiance sonore général avec ou sans cette option d’activée. L’application dédiée est un gros plus pour ce casque. En effet, elle permet de régler les différents paramètres, que cela soit pour la partie son ou pour la partie micro.

Un son précis

Le Stealth 700 Gen 2 a une belle qualité d’écoute. Le son est puissant et reste clair sans jamais saturer ni devenir agressif. Avec ses drivers Nanoclear de 50 mm, le Stealth 700 Gen 2 allie donc précision et puissance. En effet, on entend bien tous les sons annexes, souvent paramétrés d’origine à un volume moins élevé. Connecté à un PC, le casque offre également un très bon rendu sonore lors de la lecture d’albums et de musiques en tous genres. Il est tentant de monter le volume tant il reste précis, mais attention toutefois, car il est capable d’envoyer un volume très puissant. La fonction Superhuman Hearing doit être correctement paramétrée dans les réglages de l’application dédiée. En effet, par défaut le réglage est à 100% ce qui donne un effet de réverbération.

Pour le micro, le rendu est également clair. Il capte bien la voix, peut être même un peu trop si quelqu’un est à proximité. Le réglage du retour est pratique et efficace, ne serait-ce que pour se rendre compte de son propre volume.

Un casque avec une belle autonomie

Concernant l’autonomie, le Stealth 700 Gen 2 est rechargeable en USB-C. Avec une charge complète, on est sur environ vingt heures de jeu en fonction des différents réglages. C’est bien, même très bien. Toutefois, petit bémol car le casque n’est pas utilisable en filaire en cas de panne de batterie. En effet, si l’on branche le casque en USB-C le casque cherchera à mettre à jour son firmware. Toutefois, avec 20 heures d’autonomie il y a largement de quoi faire de grosses sessions.

Une application dédiée

Le Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 dispose d’une application dédiée nommée audio hub. Elle est disponible aussi bien sur iOS que sur Android. Grâce à cette application, il est possible de paramétrer les différents réglages du casque et le rendu sonore. Les réglages du micro sont également présents. C’est une application à la fois simple et claire. En effet, pas de fioritures qui feraient se perdre dans les menus et onglets. Les réglages sont clairs et intuitifs.

Conclusion

Malgré son poids de plus de 400 grammes, le Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 est agréable à porter. Ses coussinets sont confortables et ne gênent pas pour les porteurs de lunettes. D’un design très sobre au premier abord, il n’en est pas moins de bonne qualité. Ses articulations d’oreilles permettent de le régler en fonction de la morphologie. L’application dédiée est un vrai plus afin de régler les différents paramètres. Le rendu sonore du Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 est également bon, à la fois clair et puissant. Du côté de l’autonomie, aucun problème pour de longues sessions avec ses 20h au compteur. C’est donc un très bon casque pour un budget correct.

