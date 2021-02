Xbox Wireless Headset : le nouveau casque Microsoft pour consoles, PC et mobiles

Publicité

Petite surprise de la part de Microsoft en ce mois de février 2021 : un nouveau casque. Conçu spécialement pour ses consoles de salon, le dispositif se prénomme Xbox Wireless Headset et compte bien conquérir aussi les joueurs PC et mobiles grâce à des fonctionnalités intéressantes et un prix agressif de 99,99 €.

Tout droit sorti des fagots, Microsoft lance un nouveau casque à destination des joueurs. Façonné pour les nouvelles consoles next-gen Series X et S, la firme de Redmond intente d’aussi prévaloir sa solution pour les joueurs PC et mobiles.

Microsoft Xbox Wireless Headset : un tout nouveau casque pour tous les joueurs

Hier, Microsoft dévoilait notamment les nouveaux jeux qui arriveront sur le Xbox Game Pass durant la fin du mois de février 2021. Cependant, l’entreprise ne s’est pas arrêtée en si bon chemin et a décidé de dévoiler un nouveau casque pour les joueurs : le Xbox Wireless Headset.

Les appareils compatibles

Pour commencer, sachez que le casque Xbox Wireless Headset est compatible avec les consoles Xbox One et Xbox Series X|S ainsi que les appareils mobiles tels que des smartphones ou tablettes, mais aussi les PC tournant sous Windows 10. Ainsi, Microsoft annonce que l’appareil audio pourra switcher entre deux appareils très facilement. Une fonctionnalité intéressante si vous êtes du genre à utiliser différents supports tout au long de votre journée.

Publicité

Configuration et autonomie

Afin de configurer l’appareil, l’entreprise déclare que le Xbox Wireless Headset nécessitera l’application Xbox Accessoires. Celle-ci est nativement installée sur les Xbox, mais aussi disponible à travers le Microsoft Store de Windows 10. Afin de profiter du casque durant une journée entière, l’autonomie atteint les 15 heures et une charge de 30 minutes permet de gagner 4 heures d’écoute supplémentaire.

Les fonctions clés du Xbox Wireless Headset

Microsoft déclare avoir travaillé sur la latence et annonce que le casque Xbox Wireless Headset sera low latency lossless audio. Un son 3D sera disponible grâce à la prise en charge de Windows Sonic, du Dolby Atmos et du DTS Headphone. La réduction des bruits ambiants est d’ailleurs présente pour le micro afin de rendre uniquement votre voix audible. Les molettes, à l’instar des Surface Headphones, permettront de régler le son, mais aussi la balance audio entre le son de votre jeu et le chat vocal. Pour finir, une fonction permettant de couper (mute) le micro automatiquement sera disponible.

Le casque Xbox Wireless Headset est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site de Microsoft au prix de 99,99 €. Son arrivée dans les magasins est prévue pour le 16 mars 2021.