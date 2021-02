Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de fin février 2021

Publicité

La deuxième salve de nouveaux jeux pour le Xbox Game Pass vient d’être annoncée par Microsoft. L’occasion pour les joueurs de se replonger dans de multiples aventures sur consoles, PC et dans le cloud en cette deuxième partie du mois de février 2021.

Vous avez déjà séché les jeux de la première moitié du mois de février 2021 sur le Game Pass ? Microsoft en remet encore une fois une couche pour le reste du mois. Voici les nouveautés qui arrivent très prochainement sur le catalogue.

Les nouveautés du Xbox Game Pass en cette fin février 2021

Les fans des consoles de Microsoft devront encore patienter quelques mois avant de profiter de la nouvelle Xbox Series X. En attendant un retour à la normale, la firme de Redmond se félicite du lancement de sa console next-gen et en profiter pour dévoiler les nouveautés qui arriveront en cette fin février 2021 sur le Xbox Game Pass.

Pour commencer, Microsoft va accueillir sur son service dès le 18 février l’action RPG Code Vein (PC). Lancée en 2019, cette licence saura répondre aux exigences des joueurs de Dark Souls ou Demon’s Souls par exemple. À partir du même jour, le très connu RPG Pillards of Eternity 2: Deadfire – Ultimate Edition (console et console), mais aussi Wreckfest (console, PC et cloud), un jeu de course automobile, feront leur entrée dans le Xbox Game Pass.

Publicité

Le 23 février, ça sera au tour du jeu de plateforme multijoueurs Killer Queen Black de fouler le service cloud et console de Microsoft. Pour finir, Dirt 5 (console, PC et cloud) arrivera pour vous faire mordre la poussière le 25 février aux côtés de l’excellent FPS Superhot: Mind Control Delete (console), mais aussi le jeu de stratégie aventure intergalactique Elite Dangerous (PC).

Les départs de fin février

Bien évidemment, le Xbox Game Pass fait ses adieux à plusieurs licences en cette fin de mois de février 2021 : Dirt 4 (console) le 24 février, Momodora : Reverie Under The Moonlight (Console & PC), Mother Russia Bleeds (PC), Oxenfree (Console & PC), The Jackboy Party Pack 4 (Console) et Vambrace : Cold Soul (Console & PC).