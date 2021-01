La Xbox Series X et S de Microsoft détiennent le record !

Publicité

Il y a quelques jours, Microsoft a publié les résultats des ventes des Xbox Series X|S au dernier trimestre de l’année 2020. A en croire ces chiffres, les nouvelles consoles du géant américain ont surpassé les espérances placées en elles et établi de nouveau records de ventes. Le chiffre d’affaire annuel de l’entreprise a explosé entrainant dans leurs sillages les profits. Cet article vous présente ces statistiques affolantes voire « historiques » des ventes des Xbox Series X|S.

Le « meilleur » lancement de « l’histoire » des ventes matériel de Microsoft

Lancés en novembre 2020, les nouvelles consoles de salon Xbox Series X|S n’ont pas mis du temps à réaliser les souhaits de Microsoft. En effet, en moins d’un mois de vente en 2020 (novembre à décembre), les Xbox Series X|S se sont vendus plus que tous les autres modèles des autres matériels de la société, réunis. Aucun chiffre n’est précisé mais les ventes matériels ont connu une hausse de 86% par rapport au mois précédent la sortie des consoles new gen. Une croissance des ventes inédite de toute l’histoire de Microsoft et que la société doit certainement au lancement simultanée des deux modèles de Xbox. Les ventes étant positivement corrélées aux profits, ces derniers ont aussi augmenté. Leur hausse est estimée à près de 51% pour une somme générée avoisinant les 15 milliards de dollars.

Une première absolue interrompue par la crise sanitaire

Microsoft aurai bien voulu que le début de l’année 2021 (premier trimestre) soit à l’image de la fin 2020 (dernier trimestre). Hélas ! Cette éventualité est peu probable voire même improbable. En effet, la résurgence du COVID-19 repousse la relance de la fabrication des Xbox Series X|S au niveau des usines de Microsoft. Ces consoles qui sont absentes des rayons de distribution depuis plusieurs semaines, risque de ne pas y revenir de sitôt. Une pénurie de stocks des consoles new-gen qui pourrait impacter négativement le chiffre d’affaire de Microsoft au premier trimestre 2021. A moins que d’autres matériels puissent aussi flamber en popularité pour maintenir à flot les finances de la société.

