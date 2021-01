Pinterest lance les Épingles Story pour les créateurs

Publicité

Dans le top 5 des plus gros réseaux sociaux, avec plus de 400 millions d’utilisateurs en 2020, Pinterest a su s’imposer comme un réseau social créatif. Pour toujours être une source d’inspiration, la plateforme souhaite apporter une expérience toujours novatrice. Visant les créateurs mais également les médias et utilisateurs en tout genre, Pinterest lance les Épingles Story. Pour aider les créateurs à transformer leurs idées en histoires.

Une plateforme qui donne les moyens aux créateurs

Lancer cette plateforme renforce l’engagement de Pinterest à bâtir une plateforme qui donne aux créateurs de contenu les moyens d’inspirer. 9 utilisateurs sur 10 ont une intention commerciale sur l’application, c’est un moyen pour eux de concrétiser leur succès.

Déjà sorties depuis quelques mois aux Etats-Unis, les Épingles Story ont pu prouver leurs avantages. Des options de publications dédiées pour raconter une histoire, son et vidéo mais aussi des images et du texte. Evidemment, le tout sans quitter Pinterest.

Le but est de favoriser l’engagement à travers le partage des épingles. Les créateurs sont mis au premier plan, laissant leur créativité choisir ce qu’ils souhaitent afficher.

Michel Cymès teste en avant première les Épingles Story avec Dr Good

« Pinterest est une application que j’apprécie particulièrement. J’étais très enthousiaste lorsqu’ils nous ont proposé via Dr. Good! de participer à leur nouveau format d’Épingles Story. C’est une belle occasion de nous lancer sur la plateforme. Le rôle de Dr. Good! est de répondre aux interrogations des Français et le résultat est là : le nombre de questions sur la santé ou le bien-être est en progression constante sur la plateforme. Nous suivons donc les tendances via les insights de Pinterest et les équipes de Dr.Good! travaillent avec moi sur ces sujets pour être dans une approche vraiment servicielle. » Michel Cymès

Pour l’instant il n’est pas possible à tout le monde d’en créer sans s’inscrire auprès de Pinterest directement via ce lien. Pinterest propose également quelques sélections épingles story sur différents sujets, comme la mode, la cuisine, le bien-être ou encore le sport.