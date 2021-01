Test – Nextbase 622GW : une dashcam 4K de grande qualité

Publicité

Avoir une caméra de tableau de bord dans sa voiture à quoi cela peut-il servir ? C’est très utile lorsque l’on fait beaucoup de route, mais pas que… C’est aussi pratique lorsqu’on fait, comme moi, des petits parcours, quotidiennement. En réalité, cela permet d’enregistrer la moindre parcelle de parcours. En effet, une daschcam permet de garder des traces d’un événement, d’un accident, d’éventuels dégradations sur la voiture… Ainsi, il est possible de garder des traces, voire des preuves. D’ailleurs, aujourd’hui, la qualité de ces caméras s’améliore, de plus en plus. C’est le cas de la Nextbase 622GW qui propose une image dont la résolution est de 4K.

Des vidéos claires et nettes

Les vidéos de la Nextbase 622GW sont ultra claires et nettes et font d’elle une caméra haute définition de grande qualité. J’ai beaucoup apprécié les détails sur les images. Ils sont ultras précis. À noter que la Nextbase 622GW est la toute première caméra de la marque à bénéficier du WIFI 5GHz. Ainsi, elle peut transmettre très rapidement les données ou encore télécharger les images sur un Smartphone à une vitesse bien plus élevée que les modèles antérieurs. Cet appareil fonctionne aussi avec Alexia afin de se libérer les mains de l’utilisateur. Sa mise, en route peut être faite par ce biais, mais pour ma part, je me suis contentée de la mise en route et de l’arrêt automatique de la caméra.

Une caméra qui a tout pour plaire

La Nextbase 622GW est ultra compacte. A la 4K, s’ajoute un ralenti pouvant aller jusqu’à 120 ips. Ce mode permet de voir dans les moindres détails les plaques d’immatriculation, les panneaux routiers… Elle est dotée d’un mode de stabilisation de l’image, de réglages permettant la vision de nuit même dans des conditions météorologiques pluvieuses, en temps de brouillard ou tout simplement lorsque la lumière et la visibilité sont mauvaises. J’ai pu la tester sous la pluie et la vision est très bonne sur cette caméra. Son capteur permet de laisser entrer davantage de lumière que les précédents modèles. Les images sont claires et on peut assez bien voir les détails de la route.

Un système de localisation efficace

L’utilisateur peut aussi garder un œil sur le bon fonctionnement de la Nextbase 622GW grâce à son écran tactile, mais aussi au microphone intégré capable d’enregistrer le son à l’intérieur de l’habitacle. Cette dashcam possède aussi un système de localisation en cas de problème sur la route, l’Emergency SOS. En en effet, des capteurs ont été installés afin de détecter le moindre impact, la moindre collision. Je n’ai pas pu tester cette fonction, car je n’ai pas eu de souci particulier sur la route. Par ailleurs, il est tout à fait possible d’ajouter une carte SD afin d’avoir davantage de place pour stocker les vidéos.

Un mode de configuration simple efficace

Il suffit de passer par le menu pour configurer la Nextbase 622GW. Il faut choisir le pays, l’endroit où l’on se trouve sans oublier le fuseau horaire pour enregistrer les séquences de manière précise. Une fois cette étape réalisée, l’utilisateur doit télécharger l’application Nextbase Connect sur son Smartphone. Par ailleurs, des renseignements de type médicaux sont aussi à renseigner lors de la configuration. Ainsi, si un accident est détecté la caméra envoie un appel à l’aide aux services d’urgence. Ces derniers prennent contact avec la personne concernée. Si celle-ci ne répond pas, des renforts sont envoyés sur place. Pour assurer un meilleur service de secours, Nextbase propose aussi la fonction what3words. Elle est capable de transmettre les détails de localisation même en étant hors-ligne. S’il le souhaite, le conducteur peut aussi appeler lui-même les secours même si le réseau est mauvais. Pour ma part, je n’ai pas pu tester ce mode non plus.

Un enregistrement autonome en cas d’accident

La Nextbase 622GW se fixe très simplement au parte brise via une ventouse ou à un auto-collant qui se trouvent dans la boîte. Elle se place facilement sur le pare-brise. D’ailleurs, même si son objectif est assez imposant, elle ne prend pas énormément de place. Le conducteur peut choisir les paramètres de boucle d’enregistrement allant entre 1 et 3 minutes. En fait, si la caméra est dotée d’une carte SD et que cette dernière est complètement remplie, le premier fichier enregistré s’efface pour laisser place au dernier. Cependant, il faut bien noter que ceux qui ont été protégés ne peuvent pas s’effacer automatiquement. D’ailleurs, l’appareil est doté d’un bouton qui permet de préserver les fichiers souhaités. La Nextbase 622GW dispose d’un mode de stationnement intelligent. En effet, à l’arrêt, si elle est percutée par un autre véhicule ou si elle détecte des mouvements physiques inhabituels, elle se met automatiquement à filmer et à enregistrer ce qu’il se passe.

Conclusion – Nextbase 622GW

La Nextbase 622GW est juste fameuse ! J’ai beaucoup apprécié ses différentes fonctionnalités, sa qualité d’images même dans le noir. Je recommande ce produit qui est une vraie pépite technologique, à découvrir sur le site officiel.