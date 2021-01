Justice League Snyder Cut : une date de sortie annoncée

Publicité

Souvenez-vous : c’était en mai que nous vous annoncions qu’une nouvelle version du film Justice League, sorti en 2017, était en préparation. Plus précisément, celle voulue par le réalisateur Zack Snyder. C’était lui qui devait porter le projet jusqu’à ce que Joss Whedon ne le remplace suite à un drame familial.

Entre temps, plusieurs choses ont été annoncées concernant cette version. Parmi elles, nous vous l’avions dit en juin, le fait que de 20 à 30 millions de dollars ont été investis pour cette nouvelle version. Cet argent a été investi dans les effets spéciaux, le montage ou la musique. Nous avons également appris que des reshoots ont eu lieu avec le casting principal (après qu’il a été annoncé que la Snyder Cut aurait juste droit à un doublage additionnel) ou encore le retour de Junkie XL (remplacé par Danny Elfman dans la version cinéma) pour la composition de la musique.

Nous avons également appris que la version de Snyder sera diffusée sous la forme d’un film de 4 heures (et non plus sous la forme d’une mini-série de 6 épisodes). Et enfin, nous savons que de nouveaux personnages feront leur apparition comme le Joker de Suicide Squad (interprété donc par Jared Leto).

Mais c’est le 29 janvier qu’est arrivé l’annonce que bien des fans attendait. C‘est celle dévoilant la date de sortie du film.

Le réalisateur annonce la sortie au 18 mars prochain

Zack Snyder lui-même a annoncé cette date sur son compte Twitter (@ZackSnyder). Ce même Snyder qui en a profité pour dévoiler trois affiches dans trois tweets différents. Ces trois tweets comportent trois mots chacun : Fallen, Risen et Reborn. Claire métaphore de son projet d’adaptation de Justice League qui a connu pour sûr ses hauts et surtout ses bas…

Ainsi, les américains pourront retrouver la Snyder Cut de Justice League le 18 mars prochain sur HBO Max.

Néanmoins, nous ne disposons toujours pas d’informations concernant sa sortie en France. Les français devront encore patienter donc…

