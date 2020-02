Test – Nextbase 322 GW : Rouler en sécurité avec une Dashcam

Nous vous avons présenté le concept de la Dashcam il y a quelques jours. Nous vous proposons aujourd’hui le test de la Nextbase 322 GW. Elle nous aura accompagnée pendant quelques semaines.

Dashcam Nextbase la sécurité embarquée

La Dashcam est encore assez peu répandue dans nos contrées, mais si vous surfez régulièrement sur internet vous avez certainement vu des vidéos américaines ou russes. Ces vidéos souvent spectaculaires alimentent les réseaux sociaux.



Nextbase nous propose un modèle compact au design tout en rondeur parfaitement réussi. L’appareil est doté de deux boutons, un central pour accéder au menu, et un sur le côté gauche pour allumer la caméra.

La navigation dans les menus de la Dashcam se fait a l’aide de l’écran tactile de 2,5 pouces.

Dans la boite, la Dashcam est fournie avec un support magnétique à ventouse, un câble mini USB, support adhésif et un outil pour faciliter l’intégration du câble d’alimentation dans l’habitacle.

La ventouse est efficace, a noter que la caméra est légère, elle ne pèse qu’une centaine de grammes.

Le câble fourni possède une bonne longueur, les 4 mètres vous permettront d’installer aisément votre caméra dans votre habitacle. La Dashcam dispose d’une batterie de 320 mAh très clairement ce n’est pas son point l’autonomie est ridicule et d’ailleurs lors des longues phases de chargement, nous avons toujours l’impression que la batterie n’est jamais complètement rechargée.

Road movie ?

Que vaut la qualité vidéo de la Dashcam de Nextbase ? La marque annonce du full HD avec son dispositif. Cela semble un peu exagérer la qualité de l’image est correcte et suffisante pour servir de preuve en cas d’accrochage. D’ailleurs il est intéressant de savoir que certaines compagnies d’assurances offrent des réductions tarifaires pour les possesseurs de Dashcam comme l’Olivier Assurance par exemple.

Comme vous pouvez le constater sur l’image ci-dessus, l’appareil indique les coordonnées GPS, la date et l’heure ainsi que la vitesse actuelle. Donc si la Dashcam peut vous aider à attester votre bonne foi en cas d’accident. Elle peut aussi vous trahir si vous êtes en tort.



En parlant d’accident, l’appareil ne fait pas que de filmer, il peut également vous sauver la vie. Étant jumelé avec votre mobile, il peut prévenir les secours si vous avez un accident. Une alerte se déclenche et envoie les coordonnées GPS pour l’intervention.

L’application iOS ou Android est plutôt réussie, cela vous permet voir les vidéos prises, mettre à jour la Dashcam. Mais surtout, elle offre la possibilité de consulter différentes données : vitesse, position GPS, horodatage ou l’accéléromètre. Tout ce qui peut être nécessaire pour traiter un litige sur la route.

Une fonction qui aura pu être intéressante

Nous avons une dernière fonction à vous présenter. L’appareil dispose d’un mode parking. L’idée est séduisante, la caméra est en veille dès que vous êtes sur un parking. Cette dernière se déclenche au moindre mouvement ou choc sur votre véhicule. C’est intéressant pour retrouver les malotrus qui accrochent les voitures et qui s’en vont comme des voleurs. Mais pour cela il faut de la batterie. Les plus attentifs d’entre vous auront bien noté la faible autonomie de la Dashcam. Le véhicule utilisé pour ce test était une Renault Mégane et cette dernière coupe l’alimentation de la prise allume cigare. Du coup votre caméra se retrouve vite HS. Cette problématique d’alimentation ne touchera pas tous les utilisateurs. A titre d’exemple, les voitures du groupe Wolkswagen ne coup pas l’alimentation 12V même le moteur arrêté.

Conclusion

La Dashcam Nextbase 322 GW est un bon produit qui répondra parfaitement aux personnes souhaitant s’équiper d’une caméra embarquée dans leur véhicule. On peut également souligner que l’appareil peut combiner avec une caméra de recul en option. Intéressant pour ceux qui n’ont pas l’option dans leur voiture. Pour conclure, il s’agit d’un des meilleurs modèles actuellement sur le marché. Nous vous le recommandons vivement.