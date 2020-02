Avez vous besoin d’une Dashcam dans votre voiture ?

La voiture du futur est une grande préoccupation pour les leaders du high-tech. Ils ne cessent de réfléchir ou d’y mettre les moyens nécessaires. La voiture autonome est l’objectif : la connectivité, l’électrification ; même VTC, co-voiturage, etc. La technologie dans l’industrie automobile a un futur très prometteur. D’ici l’horizon 2030, d’énormes innovations sont attendues. En attendant, un bon moyen de rendre votre vieille voiture moderne est avec une DashCam.

Qu’est-ce qu’une DashCam ?

La dashcam est une caméra fabriquée pour être installée dans les voitures aux fins de faire des enregistrements vidéo. Les points d’installation dans les véhicules sont multiples. La dash cam joue le rôle de Boîte Noire pour les voitures. Elle fournit assez d’informations. En cas de tentatives de vol ou d’accident, la dash cam renseigne suffisamment sur les scénarios et permet d’identifier les auteurs ou de responsabiliser. (en lire plus sur wikipedia)

En effet, la dashcam est loin d’être une nouvelle invention technologique. Elle était utilisée par la police et dans certains parcs. Son coût très élevé réduisait le nombre d’utilisateurs, d’où il était presque inconnu du public. Son accès au public aujourd’hui est dû aux avancées technologiques. Il est très accessible dans plusieurs pays. Elle est d’un coût abordable avec la facilité d’installation. La netteté des images et le volume de données à stocker impressionnent.

Comment fonctionne une DashCam ?

Le but d’une dashcam est d’enregistrer tout mouvement en vidéo dans son champ de vision. Les données sont conservées sur une carte mémoire ou tout autre support. Une dashcam peut être dotée de Bluetooth ou une puce GPS et même d’un accéléromètre. Les enregistrements sont datés et peuvent être géolocalisés.

Comment faire le choix de sa dashcam ?

Le choix d’une dashcam encore appelée caméra embarquée suit un certain nombre de critères. Le premier critère est la résolution pour la qualité de l’image. Il faut une résolution de full HD ou de la haute définition. A partir de 1920 x 1080 pixels, l’image est identifiable. Néanmoins pour un budget très limité, il existe l’option de la résolution 1280 x 720 pixels. Vous pouvez par exemple en retrouver sur piecesauto.fr le site d’accessoire auto. La netteté de l’image ou l’identification d’une image n’est pas seulement liée à la résolution. Le processeur et la lentille sont également des éléments très importants. Le stabilisateur et le compresseur sont aussi à prendre en compte par l’acquéreur pour un bon choix de dashcam.

La vitesse d’enregistrement des vidéos est aussi très importante, et est en moyenne de 30 images par seconde. De même l’objectif compte et varie entre 160 ° et 190°, néanmoins, il peut aller à 120°.

Quel type de dashcam faut-il choisir ?

Sur le marché de dashcam, il y a une multitude de choix en fonction du coût. Le coût varie en fonction du modèle. Elle peut être de vue interne ou externe, fixe ou amovile, monocanal ou multicanal.

Ainsi, l’utilisation de la dashcam est d’une importance capitale. Elle permet de disposer facilement de preuves face aux accidents et incidents. Pour l’atteinte des objectifs d’utilisation, les critères de choix sont indispensables.