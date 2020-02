Publicité ciblée à la TV, les transports en commun dans Apple Plans, maladresse entre Nvidia et Activision Blizzard – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Netflix, AirPods Pro et Uber. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de TV, Apple Plan, Nvidia et Activision Blizzard. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Une nouvelle loi autorise la publicité ciblée à la télévision

Les chaines de télévision vont bientôt mettre en place de la publicité ciblée en France. Issus de la nouvelle loi audiovisuelle, ces spots publicitaires varieront en fonction du profil du téléspectateur. Ainsi, différents critères permettront de cibler l’utilisateur afin de lui proposer une publicité adaptée. Ceux-ci pourront être par exemple votre géolocalisation, âge, composition de votre foyer, vos centres d’intérêt… Ce nouveau type de publicité devrait voir son apparition au courant du printemps 2020.

Apple Plans rajoute les transports en commun

Lancé en 2006, Apple Plans n’a jamais réellement marché. En effet, dans le classement des applications de cartographie de l’App Store, Google Maps est en première position tandis que celle d’Apple n’est même pas présente. Malgré cela, la multinationale tente de se faire une place depuis plusieurs années. Le rythme s’est notamment accéléré depuis iOS 13 avec l’introduction de Look Around (autrement dit, Google Street View) aux Etats-Unis.

Réservé pour Paris jusqu’ici, Apple vient d’ajouter plusieurs modes de transport pour les itinéraires dans l’ensemble de la France. Parmi ceux-ci, nous retrouvons les transports en commun, les trains (comme les trains inOUI et OUIGO) ou même des cars. Par ailleurs, cette mise à jour ne s’applique pas seulement pour la France. D’autres pays comme l’Espagne ou l’Allemagne sont eux aussi concernés. Pour bénéficier de cette mise à jour, il vous suffit de mettre à jour l’application Plans via l’App Store.

Une maladresse fait retirer les jeux Activision Blizzard du Nvidia GeForce Now

Début février, on vous annonçait le lancement de GeForce Now, le service de streaming de jeux vidéo par Nvidia. Une offre qui rentre en concurrence avec d’autres services de streaming de jeux tel que Google Stadia ou encore le streaming PC Shadow. Malheureusement, quelques jours après sa sortie, tous les jeux Activision-Blizzard étaient retirés du catalogue sans aucune explication. Aujourd’hui après avoir pensé (à tort) que l’éditeur propriétaire des licences Call Of Duty, mais aussi Warcraft serait derrière ce retrait, il s’avère que cela est dû à une maladresse de la part de Nvidia. Ce dernier aurait laissé sous-entendre que, bien que présent durant la bêta du projet, Activision-Blizzard n’avait pas donné d’accord pour voir ses titres sur GeForce Now une fois le lancement acté officiellement. Une bien triste nouvelle pour le service de streaming bien que des accords puissent être trouvés dans un futur plus ou moins proche.

