Fin de l’offre d’essai gratuite Netflix, AirPods Pro Lite et nouvelle façon de réserver un Uber – La Pause Café

Netflix abandonne son offre d’essai gratuite

Netflix vient de supprimer son offre d’essai qui permettait de tester la plateforme de streaming gratuitement pendant 30 jours. Désormais, l’entreprise préfèrerait se baser sur des films gratuits. En effet, depuis quelques mois, Netflix teste la diffusion de quelques films gratuitement pendant une certaine période. C’était notamment le cas de Klaus en novembre via une annonce sur Twitter. Désormais, c’est au tour de « À tous les garçons que j’ai aimés » qui est gratuit du 11 février au 9 mars prochain. Dans une période où de nombreux services SVOD apparaissent en France, l’entreprise serait en train de changer de stratégie…. Plus de détails dans notre article dédié Netflix met fin à son offre d’essai gratuit.

AirPods Pro, une nouvelle version Lite en approche ?

Véritable best-seller depuis sa sortie, les AirPods sont LE carton de ces dernières années chez Apple. Après la sortie des AirPods Pro, l’engouement envers les écouteurs Bluetooth ne cesse de grandir. Et Apple ne compte pas s’arrêter là car une nouvelle gamme d’Airpods risque de voir le jour, les AirPods Pro Lite.

Encore au stade de rumeur, cette nouvelle gamme d’Airpods Pro se verrait retirer quelques fonctionnalités afin de pouvoir faire baisser son prix.

Le boîtier, actuellement compatible avec la recharge par induction, risque de potentiellement redevenir simplement compatible avec la recharge filaire.

Une différence de prix grâce au boîtier de recharge qui s’opère déjà pour les les AirPods de seconde génération. En effet, il y a 50€ de différence entre les AirPods avec un boîtier de recharge en filaire et celui de rechargeant sans fil. Qu’on se le dise, les AirPods Pro Lite risquent de séduire beaucoup d’utilisateurs qui n’ont pas encore franchi le pas à cause d’un prix assez onéreux.

Uber lance la réservation téléphonique

Toujours à la recherche de nouvelles solutions pour faciliter le quotidien de ses usagers, Uber a commencé à mettre en place un nouveau système de réservation. En effet, il suffira de téléphoner à un numéro dédié pour être mis en contact avec un opérateur Uber qui se chargera de recevoir votre demande. Cette méthode se rapproche de celles des traditionnels taxis que l’on réserve à l’avance. On pourrait croire qu’Uber fait un pas en arrière, mais en réalité l’entreprise vise une clientèle plus âgée, qui ne possède potentiellement pas de smartphone et donc pas l’application. Cette fonctionnalité n’est encore disponible en test qu’aux États-Unis, mais elle ne saurait tarder à arriver en France.

