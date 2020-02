Google Gboard mixe des emojis, Microsoft xCloud sur iOS et Xiaomi Mi 10 – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions Activion Blizzard, Nvidia, Logitech et Huawei. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Google Gboard, Emojis, Microsoft xCloud et Xiaomi . Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Mixez deux emojis avec le clavier Google Gboard

Le clavier pour smartphones Android de Google, Gboard, possède une nouvelle fonctionnalité. En quête de proposer toujours plus de fonctionnalités, Google permet désormais de fusionner vos emojis favoris pour n’en faire plus qu’un. Ainsi, lors de la saisie d’un emoji, vous seront proposées ses variantes, soit le résultat de votre emoji et d’un second. Vous pouvez alors obtenir un fantôme qui rigole, aussi bien qu’un singe cowboy ou un fantôme triste. Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les bêta-testeurs de l’application. A savoir que lors de l’envoi, il s’agit d’un sticker et non pas d’un emoji standard, ils ne seront donc utilisables que dans les applications de messagerie le supportant. Si vous n’utilisez pas Gboard, sachez que les emojis 2020 ont été dévoilés il y a peu !

xCloud, le service de cloud gaming de Microsft est disponible sur iOS

Malgré les différences entre Google Stadia, Nvidia Geforce Now ou même Playstation Now, ils ont tous un point commun : leur absence sur iOS/iPad OS et tvOS. En effet, Apple a bloqué la publication des applications dédiées pour chacune de ces plateformes sur l’App Store. Le motif de refus est encore inconnu même si on imagine que ces derniers pourraient notamment impacter Apple Arcade. Heureusement, les choses semblent bouger. La bêta d’xCloud (le cloud gaming de Microsoft) vient d’être annoncée pour iOS. Comme pour toute bêta d’apps sur iOS, l’entreprise est passée par TestFlight malgré quelques restrictions imposées par Apple.

En premier lieu, la marque à la pomme a limité la preview à 10 000 personnes seulement. De plus, celle-ci est seulement disponible aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ainsi qu’au Canada. D’autre part, à cause d’Apple, seul un jeu est disponible pour le moment : Halo : The Master Chief Collection. Sur Android, le catalogue xCloud est beaucoup plus fourni. Enfin, Xbox Game Streaming qui permet de streamer les jeux installés localement dans votre Xbox ne sera également pas disponible. Malgré ces contraintes, un grand pas a été effectué. Nous espérons qu’Apple ouvrira un peu plus ses portes pour ce type de service dans le futur. Si vous souhaitez tout de même tester le cloud gaming, Shadow est pour le moment le seul à avoir son application sur l’App Store. (modifié)



Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro enfin dévoilés

Comme prévu, Xiaomi a présenté son nouveau smartphone haut de gamme en Chine. Du nom de Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, ces deux smartphones arborent des performances derniers cris. Un sublime écran, un processeur et une RAM récente, un capteur photo de 108 Mpx… Tout y passe et on vous dévoile tout dans notre article Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, tout savoir sur ces nouveaux smartphones !

