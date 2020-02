Le streaming de jeux PC Nvidia GeForce Now est disponible et gratuit !

Nvidia vient enfin de rendre disponible son service de cloud gaming Nvidia GeForce Now à l’ensemble des joueurs. Streamer vos jeux PC depuis votre PC, Mac, Android, TV… est maintenant réalité. Et le meilleur dans tout cela, c’est que le service est accessible de façon gratuite (une formule payant existe aussi).

Nvidia GeForce Now, c’est quoi ?

Nvidia GeForce Now est un service permettant de jouer à n’importe quels jeux vidéos de vos bibliothèques dématérialisées sur différents périphériques. On vous explique rapidement. Un ordinateur a besoin de ressources pour faire tourner vos jeux. Ainsi, la configuration interne (hardware) de celui-ci doit être suffisante afin de faire fonctionner n’importe quels jeux avec les meilleurs paramètres possible. Cependant, on arrive souvent à une problématique matérielle au fur et à mesure des années. Les jeux deviennent de plus en plus gourmands et vous êtes obligés de mettre à jour les composants de votre PC afin de pouvoir jouer.

Le cloud gaming quant à lui va vous offrir la possibilité de streamer vos jeux sans cette problématique matérielle. Pour faire simple, Nvidia GeForce Now est une application vous permettant d’accéder aux jeux présents sur vos bibliothèques digitales Steam, Uplay, Origin et Battle.net. Lorsque vous allez accéder à un jeu, celui-ci va être lancé sur les serveurs Nvidia et le flux vidéo va vous être renvoyé en direct. Ainsi, votre ordinateur n’a pas à traiter le jeu vidéo mais seulement une vidéo en temps réel et l’envoie des commandes que vous effectuez.

L’avantage est donc au niveau des ressources, mais aussi au niveau des plateformes de jeu. L’application Nvidia GeForce Now est en effet disponible sur PC, Mac, Android et sur TV (grâce à la platefome Shield). Le service devrait aussi rapidement se développer sur de nouvelles plateformes. On apprend ainsi que celui-ci arriverait courant 2020 sur les Chromebook. Du côté du système d’exploitation de la pomme, Nvidia serait en attente d’une réponse d’Apple. La Nintendo Swtich pourrait aussi être envisagée pour le service. Les discussions sont apparemment en cours entre les deux parties.

A quel prix puis-je streamer mes jeux PC ?

Deux formules sont disponibles, une gratuite et une payante. En voici rapidement les détails.

Nvidia GeForce Now – Formule gratuite : cette formule offre une expérience classique avec une puissance de calcul limitée (carte graphique non RTX), un flux vidéo 1080p 60 fps et sans technologie Ray Tracing. Il est uniquement possible de jouer sur des sessions d’une heure au service. Après cette durée, il faudra retourner patienter dans la file d’attente pour rejouer.

Nvidia GeForce Now – Formule Fondateurs (5,49€/mois): cette formule offre une expérience plus poussée avec des cartes graphiques GeForce RTX, un flux vidéo 1080p 60 images par seconde, la technologie de Ray Tracing. La durée d’une session passera à 6h. De plus, vous n’avez pas d’attente pour lancer une session de jeu étant donné que vous êtes prioritaire. Une offre de lancement est d’ailleurs disponible et permet d’accéder à cette formule gratuitement durant 90 jours.

Une bonne connexion est nécessaire pour tenter l’expérience

Malheureusement, le service n’est pas tout rose. En effet, une connexion rapide et stable est nécessaire au bon fonctionnement du service. L’ADSL est en général déconseillée pour cet usage. En revanche, une connexion VDSL, Fibré ou cellulaire (stable) est conseillée. Afin de limiter la latence entre votre appareil et les serveurs, il est préférable d’avoir une connexion filaire en ethernet. Enfin, certains vieux appareils avec de très très faible performances sont eux aussi exclus. Si vous jouez en 4G, assurez-vous d’avoir un forfait illimité. En effet, la consommation de données avec le cloud gaming est très conséquente et peut vite ruiner votre portefeuille.

On espère vous en avoir appris un peu plus sur ce service de cloud gaming Nvidia GeForce Now. D’autres concurrents autre que Shadow devraient rapidement arriver dans le marché. On pense par exemple au service de cloud gaming xCloud de Microsoft prévu pour l’année 2020.