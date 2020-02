BlackBerry – TCL signe l’arrêt de mort de la marque

Après avoir sauvé BlackBerry en 2016, la situation se renverse. TCL annonce officiellement qu’ils ne produiront plus de smartphones BlackBerry. En quittant l’aventure, le géant chinois TCL signe une fin quasi certaine pour les smartphones Canadiens.

On se rappelle encore de la période où le modèle à avoir n’était pas un iPhone, mais un smartphone à clavier physique. Le tout-tactile a finalement gratté des parts de marché petit à petit. Pour se retrouver loin devant jusqu’à faire couler les smartphones à boutons.

Au final, le géant chinois TCL avait déjà sauvé BlackBerry une fois il y a de cela 3 ans mais depuis ce tweet, tout laisse à penser le contraire.

« Nous regrettons d’avoir à partager […] qu’à partir du 31 août 2020, TCL Communication ne commercialisera plus de terminaux sous la marque BlackBerry. TCL Communication n’a pas prolongé les droits de concevoir, produire ni vendre aucun terminal mobile Blackberry. Mais TCL va cependant continuer d’offrir un accompagnement du portfolio existant de terminaux. Incluant le service client et le service de garantie, et ce jusqu’au 31 août 2022. Ou pour aussi longtemps que requis par les lois locales où l’appareil a été acheté ».