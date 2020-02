Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Free, Chome, Firefox et le Super Bowl. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu BlackBerry, Nvidia, TikTok et Instagram. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

TCL signe la fin de BlackBerry

Tel le phénix, BlackBerry était revenu de ses cendres grâce à un rachat de l’entreprise par TCL en 2016. Aujourd’hui rien ne va plus, le compte Twitter officiel de BlackBerry vient d’annoncer que son repreneur d’un temps, TCL, ne produira plus de produits BlackBerry. Cette décision qui sera effective dès le 31 août 2020, met fin aux droits de productions d’articles BlackBerry par TCL. Un autre coup de tonnerre pour la marque qui avait révolutionné le monde de la téléphonie mobile avant l’arrivée de l’iPhone. Malgré tout, nous pouvons assister à un remake de 2016. C’est-à-dire qu’un autre constructeur, à l’instar de TCL il y a 4 ans, pourrait récupérer la licence ainsi que les droits pour produire de nouveaux smartphones BlackBerry. Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre article BlackBerry, TCL signe l’arrêt de mort de la marque.

Nvidia GeForce Now disponible pour tous gratuitement

2019 a été une année chargée du côté du cloud gaming. Entre l’annonce de Stadia, le développement de Shadow ou même Geforce Now, cette tendance devrait continuer à se développer en 2020. En effet, Nvidia vient d’officialiser la disponibilité de Geforce Now à tous ! Pour rappel, le service permet de jouer à vos jeux PC sur un ordinateur peu puissant, un smartphone ou même une télévision connectée. Avantage du service, celui-ci dispose d’une formule tout simplement gratuit. Bien sûr, l’accès gratuit a quelques limitations comparé au service payant. Découvrez en plus dans notre article Le streaming de jeux PC Nvidia GeForce Now est disponible et gratuit !

TikTok s’amuse à copier Instagram

TikTok semble vouloir renforcer l’interface de son application. Avec plus de 800 millions d’utilisateurs, le service revoit le design de ses profils afin de ressembler à son plus grand concurrent Instagram. On remarque ainsi (cf. photo ci-dessous), que l’application reprend le style épuré ainsi que la mise en avant de la biographique d’Instagram.

Interrogé par The Verge, TikTok confirme les tests en cours sur son application « nous cherchons toujours des moyens d’améliorer l’expérience utilisateur sur TikTok. Nous testons actuellement un nouveau design et des fonctionnalités des profils, afin de donner aux utilisateurs plus de moyens de personnaliser et d’interagir avec leurs profils ».

