Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée.

Une nouvelle Freebox pour très bientôt !

Déjà prévue depuis quelques mois, la Freebox V8 ne devrait pas tarder à voir le jour. En effet, la nouvelle box de Free devait sortir courant décembre 2019. Pour diverses raisons, le projet à été repoussé et la sortie de la Freebox V8 semble désormais imminente. Après la sortie très remarqué de la Freebox Delta, la V8 n’a pas vocation à remplacer la plus haut de gamme des Freebox. Au contraire, elle s’adresse en particulier aux foyers aux revenus les plus modestes ou ceux possédant déjà une Freebox Mini 4K ou bien une Freebox Revolution.

Huawei s’occuperait une nouvelle fois de la production des nouvelles box. Celle-ci embarquerait un processeur Amlogic S905X2, une puce milieu de gamme suffisamment puissante pour une box qui tournerait sous Android TV. Bien que réalisable, tout ceci n’est encore qu’au stade d’hypothèse et de plus amples informations devraient nous parvenir dans les prochains jours par l’intermédiaire de Free.

Chrome et Firefox à l’attaque des extensions

Parmi les navigateurs les plus populaires, nous retrouvons notamment Google Chrome ainsi que Firefox. Ceux-ci possèdent chacune leur boutique d’extension qui contiennent des centaines voire milliers de références. Seulement, il semblerait que certaines extensions seraient malveillantes et violeraient les conditions d’utilisation des boutiques respectives.

Heureusement, Google et Firefox auraient supprimé plus d’une centaine extension malveillante. Ces derniers pouvaient collecter une quantité importante de données personnelles ou même passer des transactions frauduleuses. Du côté de Google, les mesures prises sont encore plus strictes. En effet, l’entreprise a stoppé temporairement la publication d’extensions payantes. Certaines de ces extensions sont encore dans les boutiques d’extensions. C’est pourquoi nous vous conseillons de passer en revue l’ensemble de vos extensions installées dans votre navigateur via l’onglet des paramètres.

Le Super Bowl dévoile de nombreuses bandes-annonces

A l’occasion du Super Bowl, les annonceurs en ont profité pour promouvoir leurs produits. Que ce soit des produits alimentaires ou bien des productions cinématographiques, le pitch était simple, présenter en seulement 30 secondes son produit. Au des films et séries, on a eu droit à plus d’une dizaine de nouvelles bandes-annonces. Que ce soit les Minions, les prochaines productions Marvel pour le service de streaming Disney+, James Bond No Time To Die ou même Hunters, tout le monde y trouve son compte. Découvrez-les toutes dans notre article Les bandes-annonces du Super Bowl 2020 (Marvel, James Bond, Mulan…).

On espère que les actualités du jour autour de la Free et sa Freebox, Chrome, Firefox et Super Bowl.