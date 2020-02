NIS America fait les choses en grands sur la Nintendo Switch avec Psikyo Shooting Stars Alpha Edition Limited. Ce coffret contient non seulement la cartouche du jeu, mais également des cartes d’illustration du jeu, un livret et un triple CD de la bande-son des différents jeux. C’est un vrai régal a l’heure du dématérialisé.

Psikyo Shooting Stars Alpha : Késako ?

Derrière ce nom à rallonge se trouve une compilation de six shoot’em up issus des classiques de l’arcade. Un vrai régal pour les amateurs de boulettes. Décidément après la Pamawuri, la Switch se dote encore d’excellents jeux de tir.

La compilation comporte les jeux suivants :

Strikers 1945 I, II, III

Sol Divide

Dragon Blaze

Zero Gunner 2

Il s’agit de jeux développés par Psikyo sortis sur borne d’arcade entre 1992 et 2005. Avec cette compilation vous avez largement de quoi vous occuper pendant de nombreuses heures. En clair du shoot pur et dur qui met vos réflexes à rude épreuve.

La saga Strikers 1945

Avec ces trois épisodes, vous allez voyager à travers les âges de l’aviation. Les plus grands avions de guerre seront utilisables dans les différents titres. Chaque épisode à son époque, voici des exemples d’avions dispos : un P-39, un Spit Fire, un F/A 18, un F117, un F22, etc.

Les décors des jeux fourmillent de détails et d’ennemis à détruire, ce ne sont pas de maniacs shooter mais il y a quand un sacré challenge par moment. Ces trois jeux sont dans le fond la même chose toutefois le troisième offrira un challenge plus corsé que les autres. La grande force de ces titres est le jeu à deux joueurs. Cela fait toujours plaisir lors d’une soirée entre copains.

Sol Divide et Dragon Blaze

Avec ces deux titres, fini les avions ! Ces jeux sont certainement les plus originaux de la compilation Psikyo Shooting Stars. Ils sont imprégnés d’un univers Heroic Fantasy.

Sol Divide est un un shoot horizontal qui vous mets aux commandes d’un chevalier. Ce dernier peut à la fois envoyer des flux d’énergie ou se battre avec son épée. Cela permet de varier le gameplay c’est vraiment atypique cela frôle presque le beat’em up.

Dragon Blaze quant à lui offre la possibilité de chevaucher un dragon. Ce jeu est a classé dans la catégorie des shoot hardcore avec de la boulette partout. Il faut une certaine dextérité pour progresser dans les niveaux. D’ailleurs il est important de noter que la difficulté est modifiable dans chaque jeu. Malgré cela Dragon Blaze est un vrai challenge.

Zero Gunner 2, un gameplay différent

Comme l’évoque le titre de ce paragraphe, ce shoot possède une jouabilité particulière. Cela vient du fait que le joueur pilote un hélicoptère. Ainsi il est possible de pivoter sur l’axe X. Par contre le gros point noir, le second joystick de la manette n’est pas utilisé.

Il faut donc utiliser une touche pour se mettre en mode rotation. Cela nécessite un temps d’adaptation.

Ce jeu étant « récent » sa réalisation moderne donnant cette impression de 3D est du plus bel effet. Le challenge est corsé également les vagues d’ennemis arrivent de tous les cotés de l’écran. Avec son originalité de gameplay les premières parties sont chaotiques.

On aime le shoot sur switch

Pour conclure, cette compilation est vraiment une réussite. Si vous aimez ce genre de jeu. Nous ne pouvons que vous le recommander. Les options d’affichages, la possibilité de modifier la difficulté et autres options sont un plus également. Et rien que pour l’effort cette édition physique cela vaut le coup de se le procurer.