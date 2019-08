Les fans de Shoot’Em Up vont être ravis. Manufacture 43 un studio bordelais vient de faire paraitre Pawarumi. Le jeu est depuis peu disponible sur l’E-Shop de la Nintendo Switch.

Pawarumi, un bon cru sur la Switch ?

Avant de rentrer dans le détail du jeu, il faut le situer. Il s’agit d’un shoot’em up dans un univers futuriste. Enfin pas tout à fait, car ce jeu est inspiré par d’anciennes civilisations sud-américaines. Le joueur incarne un personnage appelé Axo qui visiblement se rebelle et part en guerre contre des despotes de son monde. À bord de Chukaru son vaisseau ultra puissant il veut éradiquer le mal.

Trinity loin de néo ?

Même si le vaisseau est surpuissant, les ennemis sont eux même puissants et surtout nombreux. Il y a fort à faire pour survivre et progresser. L’appareil possède trois armes différentes :

Serpent (verte) : Elle lance plusieurs projectiles en même temps de manière assez diffuse afin de toucher un maximum d’adversaires.

Condor (bleu) : Elle envoie un puissant rayon laser concentré.

Jaguar (rouge) : Elle lance des missiles à tête chercheuse, mais uniquement dans une zone de scan devant le vaisseau.

Serpent

Condor

Jaguar

Pawarumi repose sur une mécanique de gameplay intéressante la Trinity. Comme le nom l’indique qui trinité dit trois, ça tombe bien, il y a trois armes. Les différents ennemis possèdent également une des trois armes du héros. Et selon l’arme sélectionnée par le joueur les effets diffèrent. Les plus anciens d’entre vous se rappelleront d’Ikaruga sur Dreamcast qui avait un concept de même type. Voici les différentes combinaisons :

Crush (Rouge > Bleu > Vert > Rouge) : multiplie par deux les dégâts faits aux ennemis.

Boost (tir sur la même couleur) : permet de régénérer son bouclier, mais les ennemis touchés deviennent plus dangereux.

Drain (Rouge > Vert > Bleu > Rouge) : permets de remplir la jauge de l’attaque spéciale.

Attaque spéciale

Un jeu à la CAVE

Il faut s’adapter rapidement et varier l’utilisation de ses armes. Les différents tirs sont liés à un bouton différent. Ainsi le joueur pour swapper d’attaque de manière simple et rapide. Selon la situation, il adapter sa stratégie. Lors de nos premières sessions de jeu, nous misions sur la sécurité en favorisant le bouclier. Nous avons vite constaté que ce n’était pas judicieux. Et au fil des parties l’expérience, nous avons pris la mesure du gameplay.

Trois modes de difficulté sont disponibles : facile, normal et difficile. Même si la base des niveaux est similaire selon la difficulté différents événements se déclenchent rendant l’action encore plus compliquée. Vous ne verrez pas d’image avec des tonnes de boulettes. Car c’était impossible d’appuyer sur le bouton de screenshot tellement l’écran était chargé. Le jeu demande de la persévérance et d’excellents réflexes. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous n’avons pas réussi à terminer le mode difficile. Mais en toute modestie, nous avons accroché une honorable 16ème place « mondiale » en scoring dans le mode difficile.

Force et honneur…… ou pas

Pawarumi le shoot de référence sur Switch ?

L’équipe bordelaise a réussi un coup de maitre pour leur premier jeu. Pawarumi est un jeu de qualité. Les graphismes sont superbes, les environnements sont très colorés et variés. L’animation ne souffre d’aucun défaut que ce soit en mode nomade ou sur la TV.

La bande-son est également de très bonne facture. Les musiques collent parfaitement aux différents niveaux. La qualité des bruitages est également au rendez-vous. La jouabilité est aux petits oignons, le vaisseau réagit à la moindre sollicitation du joueur. C’est d’ailleurs primordial dans ce type de jeu.

Le seul défaut que l’on pourrait reprocher au jeu c’est qu’il n’y a pas un grand nombre de niveaux. Mais vu le niveau de difficulté, rassurez vous il vous tiendra en haleine.

Pour conclure, nous vous recommandons vivement ce jeu. Les amateurs de shoot’em up ne regretteront pas leur achat et puis c’est un jeu Made in France. Le jeu est disponible sur l’E-Shop Nintendo Switch ici au prix de 19,99€.