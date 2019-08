No Man’s Sky Beyond : Les nouveautés de la nouvelle mise à jour

Après un lacement désastreux, « No Man’s Sky » continue de se racheter envers sa communauté, avec sa nouvelle mise à jour « Beyond ».

Vers l’infini et au-delà

Depuis les débuts catastrophiques de « No Man’s Sky », le studio Hello Games a effectué un travail monstrueux, afin de se rabibocher avec les nombreux joueurs déçus. Ainsi, pas moins de cinq mises à jour majeures sortirent dans les trois ans qui suivirent la sortie initiale. Grâce à celles-ci, le simulateur d’exploration spatiale est presque devenu ce qu’il avait promis au départ. Pour les développeurs de chez Hello Games, la prochaine étape était donc « Beyond », nouvelle mise à jour majeure prévue pour le 14 août 2019. Cette dernière tourne autour de trois points : l’arrivée d’une version VR, de grosses nouveautés pour le multijoueur et plus encore. La première fonctionnalité avait déjà été présentée lors q’un court trailer dévoilé il y a quatre mois. Avec l’arrivée d’une nouvelle bande-annonce, les deux derniers points ont donc été détaillés.

Beyond Two Souls

Et, autant le dire tout de suite, Hello Games ne s’est pas reposé sur ses lauriers durant ces quelques mois. Sans être aussi imposant que « Next », dernière update de taille, ce « No Man’s Sky Beyond » va encore offrir un vent de fraîcheur à l’ensemble. Côté multijoueur, cette MAJ aura pour ajout majeur d’implémenter le Nexus, un hub principal qui réunit tous les joueurs d’un même serveur. Une nouveauté qui avait été longuement par les fans, ayant déjà de créer leur propre hub en se réunissant sur une même planète. Le studio s’exprime d’ailleurs au sujet de cet implant :

Cependant, l’une des choses les plus cool que vous remarquerez de la bande-annonce est ce que nous appelons le Nexus, un espace social qui rassemble les gens et les laisse jouer avec des amis ou rejoindre des voyageurs aléatoires. Votre vaisseau, votre combinaison spatiale rare ou votre casque unique que vous avez passé 50 heures à obtenir peut maintenant être vu par d’autres dans le Nexus. Amis et étrangers peuvent aussi visiter votre base sur laquelle vous avez travaillé. La progression dans « No Man’s Sky » a tellement plus de sens quand vous pouvez la partager avec d’autres explorateurs et est tellement plus engageante quand n’importe quelle création ou mission devient jouable à plusieurs. Une fois que vous rencontrez des compagnons de voyage, qui sait quelles aventures spatiales incroyables vous vivrez ensemble ?





L’homme qui parlait à l’oreille des aliens

En plus de cette nouveauté, le reste de la vidéo est un puits d’informations, révélant de nombreux ajouts. La première qui saute aux yeux est la possibilité de chevaucher des animaux. De ce fait, toutes les bestioles auparavant inutiles pourront être dressées et servir de moyen de locomotion. On s’imagine déjà conquérir une planète entière sur le dos de notre pieuvre géante, en poussant des cris démoniaques.

Ensuite, « Beyond » semble aussi améliorer l’aspect construction, pourtant déjà bien garni. On aperçoit donc beaucoup de nouvelles structures, telles que des tuyaux ou ce qui semble être des appareils électriques. Les électriciens en herbe seront donc aux anges et pourront probablement établir des circuits tous plus complexes les uns que les autres.

Comme la plupart des dernières updates, « No Man’s Sky » agrandira encore plus le nombre de biomes explorables. « Beyond » ne déroge pas à la règle et de nouveaux environnements feront leur apparition, pour ravir les joueurs avides de découvertes.

Toujours plus loin

Avec « Beyond », Hello Games semble encore faire un grand pas en avant, en redorant le blason de son « No Man’s Sky ». Il est ainsi impressionnant de voir tout le travail accompli par les développeurs. En seulement trois ans, « No Man’s Sky » a réussi à passer d’expérience mensongère et désespérément décevante à un jeu d’exploration spatiale extrêmement plaisant et complet. Les quelques nouveautés présentées ici ne font que confirmer tout le bien que l’on commençait à penser du jeu. Cependant, les fans déçus par peu de nouveautés flagrantes présentées dans le trailer peuvent se rassurer. En effet, cette courte présentation ne reflète pas la véritable ampleur de cette update et « Beyond » nous réservera plus de 100 autres nouveautés, rien que ça. « No Man’s Sky » promet donc de révéler quelques surprises dans les jours qui suivent. Affaire à suivre pour cette mise à jour dont le lancement se fera le 14 août.