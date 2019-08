Pure, l’entreprise anglaise spécialisée dans la radio numérique et systemes audio s’était faite remarquer à l’IFA 2018 avec son enceinte Bluetooth DiscovR.

Elle va maintenant plus loin dans la connectivité avec sa Pure Stream R, un cube Bluetooth 4.2 de 10cm intégrant la radio DAB+, FM et connectée à Amazon Alexa. Nous allons faire sa connaissance.

Déballage et aspect

L’enceinte Bluetooth Pure Stream R est fournie avec un câble de charge micro USB ainsi qu’un livret de mise en service rapide.

Ce qui surprend au premier abord est son poids. 730 grammes, ce qui donne une impression de solidité et de stabilité. Les plastiques sont de bonne qualité et le toucher est doux.

Déballage de l’enceinte Pure Stream R

Les touches de commande sensitive se positionnent sur le dessus. Mis à part les boutons d’association Bluetooth et de syntonisation DAB+ qui eux sont sur l’arrière au niveau de la connectique jack 1.5. Cordon jack servant également d’antenne FM.





La mise en service s’effectue en appuyant sur le dessus de l’enceinte.

Le système xpan, déjà utilisé par l’enseigne pour sa Discov R, permet, lors ce qu’on libère le mécanisme, de faire apparaître l’écran d’information de 1,7 pouces et active la connectivité. Je ne pense pas que ce mécanisme résistera longtemps à une utilisation dans du sable ou dans un environnement hostile.

Enceinte Pure StreamR

Mise en service de l’enceinte Pure

La StreamR peut se connecter en simple appairage Bluetooth. Mais pour profiter de ses spécificités, il faudra installer l’application dédiée Pure Home. Celle-ci est disponible sur les stores Android et iOS. Elle permet de faire une passerelle vers Amazon Alexa. La mise en service est très simple, elle est pilotée par l’application.

La bête

Le concept innovant de la Pure Stream R est donc de permettre d’avoir son assistant vocal Amazon Alexa toujours à portée de main. Elle permet également d’avoir accès aux radios FM et numériques DAB+. Suivant son déploiement sur le territoire. Si le DAB+ ne s’avérait pas disponible, ce qui ne devrait pas durer et que la FM ne passe pas. Alexa peut remédier à cela en diffusant la radio en ligne. Le Bluetooth accroche bien et l’appareil s’avère très réactif. Les 30w RMS de cette enceinte offrant une diffusion du son à 360° permettent un environnement sonore clair et immersif suffisant pour une ambiance conviviale dans un salon ou sur une terrasse.

Nous regrettons cependant un léger manque de profondeur dans les basses quand le volume est poussé à fond. Mais elle s’en sort très honorablement. Alexa est réactive. Elle permet de faire tout ce qu’on attend de cet assistant vocal, mais de manière nomade.

Nous avons été légèrement déçu par l’obligation de devoir effectuer un appui sur un bouton pour permettre d’activer la commande vocale d’Alexa et donc de se rapprocher de l’enceinte ou du téléphone. Mais c’est la rançon à payer pour obtenir une autonomie de 15h pour une charge de max 6h. Une fois le micro activé, l’exécution de l’ordre est efficace. Ce qui reste un gain de temps par rapport à la recherche manuelle sur le téléphone.

La radio DAB+ dissocie bien toutes les stations et restitue un son de très bonne qualité. N’ayant pas encore le DAB+ déployé dans ma campagne, je suis allé faire un essai en ville. J’attends maintenant avec impatience de pouvoir bénéficier de ce son de qualité chez moi. La FM accroche assez bien à condition toutefois de libérer le câble jack afin d’augmenter la réception. Quatre touches de raccourci permettent de mémoriser ses stations favorites.

Stream R. Écran de 1.7 pouces affichant les options de l’enceinte



Conclusion de la Pure StreamR

La StreamR de Pure est une superbe évolution de l’enceinte Bluetooth. Elle permet d’écouter une musique de qualité en streaming ou en connexion filaire. L’accès à l’assistant Alexa via l’application dédiée ainsi que la possibilité d’utiliser le réseau radio DAB+ en font un appareil polyvalent et vite indispensable à moins de 200€.

Elle n’est cependant pas adaptée à une utilisation tout terrain. C’est pourquoi sa petite sœur, la Pure StreamR Splach, IP 67 et compact sortira prochainement.