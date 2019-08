HumBird Speaker : L’enceinte miniature a conduction « osseuse »

L’écoute audio par transduction osseuse est un secteur en plein développement. On le retrouve principalement sur les écouteurs, mais le HumBird Speaker semble être une des premières enceintes à proposer cette technologie avec des objets.

Une enceinte qui adapte son audio selon la surface

Le HumBird Speaker fait preuve d’une toute petite taille de 4cm de diamètre et d’un poids de 35 g. On ne s’attend pas à grand chose d’un objet aussi petit, et pourtant…

On fait face à une enceinte capable de produit des sons allant jusqu’à 115 db. Elle se compose d’un alliage en aluminium robuste pour l’aviation, lui offrant une protection contre les chocs.

Le HumBird Speaker dispose d’un intervalle de fréquence placée sur une fourchette de 200 Hz à 20 KHz. Grâce à son système de son par conduction, l’audio est transmis par la surface où elle se trouve. Cela permet d’entendre le son sous une multitude de formes et des tons différents. Sa portabilité lui permettrait même d’être placée directement sur des instruments.

Elle peut-être utilisée seule ou en duo, permettant de séparer les canaux droits et gauches. Connecter deux HumBird Speakers permet de créer un Surround Sound 2.0, connectant les deux enceintes sur un seul et même Bluetooth avec le système True Wireless.

Disposant d’une autonomie de 3 heures, l’enceinte se recharge en 30 minutes (80% d’autonomie rechargée en 15 minutes grâce au Fast Charge) grâce à un port Type-C. Le HumBird Speaker supporte les radios FM, et dispose d’une connectivité en Bluetooth 5.0.

D’une taille impressionnante, cette enceinte a l’air relativement puissante malgré sa taille, il nous faudra un peu de temps pour en apprendre plus sur le HumBird Speaker.

Disponible au prix de 20$ seule, ou en duo au prix de 40$, cette micro-enceinte entrera sur le marché après les premières livraison destinées au backers du projet.

Vous pourrez retrouver plus d’information sur la page du Kickstarter ici.