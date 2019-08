L’éditeur 404 propose une fan-fiction de l’auteur Mathias Lavorel se déroulant dans l’univers multijoueurs de Fortnite. Pour information, Balade Royale est paru depuis le 3 janvier 2019 et se veut très ancré dans le battle royale pour les adolescents de 8 à 14 ans.

Mathias Lavorel, un auteur multicasquette

Car l’auteur de ce livre n’est pas un inconnu que ce soit pour les gamers comme pour les lecteurs. Ainsi ce dernier est un fidèle intervenant dans l’émission Chez Marcus sur Game One, dans laquelle il intervient comme un spécialiste des jeux multijoueurs. Tiens donc, comme Fortnite. De plus, il a même participé à la 100ième de l’émission en ayant un rôle inoubliable dans le faux groupe de Hard Rock : Ac/Dçu en jouant un concert de Rock Band.

Mais il ne fait pas qu’intervenir sur les émissions de Marcus, il a aussi écrit Geek, le jeu des citations, ainsi que pas mal d’ouvrages avec Julien Tellouck comme les comprendre Star Wars ou encore Game of Thrones. Bref, il publie pas mal Mathias.

Paul, une tourtel

Tout tourne autour du narrateur qui n’est autre que le héros de ce livre : Paul. Or ce dernier est un adolescent qui n’a qu’un rêve, devenir une star du grand écran. Et pour cela, il est prêt à tout, même à s’élever contre ses parents ou encore passer des castings pour des petites productions. Alors son quotidien doit basculer quand il se rend à un casting pour un futur blockbuster.

Une plongée dans Fortnite et le Battle Royale

Ici, nous sommes dans une histoire non officielle tirée de l’univers de Fortnite. Et on peut dire que l’auteur s’en tire bien en mettant en avant plein de clichés de ce jeu multijoueurs. Ainsi, la pioche, la tempête et les constructions se retrouvent mises en avant. Comme il y a trop de références, je ne vais pas toutes les citer, mais elles se retrouvent même dans les titres de chapitres. Bien sûr, rien n’est précisément nommé, ce qui est normal vu que le jeu possède des droits.

Et ça continue encore et encore, c’est que le début d’accord, d’accord

En parallèle de cela, notre héros est dans une sorte de boucle infinie d’éternel recommencement. Ce qui est en accord avec le côté redondant de parties successives d’un jeu comme Fortnite, de la plupart des jeux même. Mais une chose est sûre, notre Paul est têtu et borné, mais surtout réfractaire à la violence. Ainsi, même s’il survit dans la ville de Tilted Towers, il s’en sort tel un maître de la dissimulation et de l’esquive.

Éloge de la fuite durant une Balade Royale

Alors le livre nous parle de Fortnite ou pas. Et c’est une véritable question, oui, car il nous parle de Fortnite, enfin plutôt du jeu miroir « Royale Suprématie » dans le livre. Avec un acteur principal pris à son propre jeu dans le jeu : Paul. Et Paul se fixe des objectifs, du moins un principal qui est de sortir du jeu, et quand il aura ce qu’il veut, sera-t-il heureux ? Il faudra lire ce roman pour le savoir.

Des illustrations dans le ton de la fan fiction

Enfin ce livre est illustré par Saboten dans un style assez épuré en noir et blanc, et ce sont plutôt des esquisses pour conserver la rapidité du jeu. Et ce qui illustre cet article, ce sont ces illustrations qui donnent un ton assez enfantin et bon enfant. Tout en permettant aux jeunes et aux adolescents de se projeter un peu plus dans l’univers décrit par Mathias Lavorel.

Conclusion : un scénario qui tient la route

Comme dit au début, tout tourne autour de Paul, qui n’est autre qu’un bambi. Mais même s’il est pacifique, maladroit et un peu têtu. C’est bien par ce rookie anti-héros que Mathias Lavorel nous livre un récit plein d’humanité et d’amour, tout à l’opposé de l’univers violent et brutal du Battle Royale qu’est Fortnite. Une bien belle réinterprétation de cela par un court roman qui malgré quelques redondances permet une belle « Balade Royale » bucolique dans les poncifs de Fortnite.

Le livre existe aussi en version papier broché aux éditions 404 à 9,95€.

Balade Royale 6,99€ 8.9 Design 9.0/10

















Qualité 8.5/10

















Référence Geek 9.5/10

















Fan Fiction 9.0/10

















Ecriture 8.5/10

















Points positifs une fan fiction sympathique

plein de références à l'univers

une fin twistée

de très belles illustrations

écriture limpide

de l'action et de la fuite Points négatifs Assez court

Non officiel pour les puristes

un peu plus cher en papier